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"Та невже?" Відомий український рок-музикант одружився: чарівне фото

Сергій Мартинюк з дружиною (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Автор: Поліна Іваненко

Популярний український рок-музикант, письменник, вокаліст гурту Фіолет Сергій “Колос" Мартинюк нарешті офіційно одружився зі своєю коханою Катериною Ващук.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільну публікацію щасливої пари в Instagram.

Зауважимо, що Сергій і Катя виховують двох дітей (одну спільну донечку Єву, яка народилася у травні 2022-го, і старшу Злату - доньку Катерини від попередніх стосунків). 


Сергій Мартинюк з коханою і дітьми (фото: instagram.com/kate.vashchuk)

Разом щаслива пара вже давно. Але тільки зараз вони офіційно вирішили "узаконити" своє кохання у одному з київських РАЦСів.

Сергій Мартинюк з коханою і дітьми (фото: instagram.com/kate.vashchuk)

"Та невже?", - написала мама Алла на мої неанонсовані новини в чаті для бабусь. Попри не найпростіші часи, в цей сонячний квітневий день офіційно з'явилася ще одна українська сім'я. Хай далі нам буде тільки ліпше", - написав Сергій.

Катерина Ващук (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Також співак закликав дружину готуватися "міняти документи і профілі", щоб він "з чистою душею" міг називати її "Мартинючкою".

"Кохаю, ціную, захоплююся і словаминеописно вдячний за все, що ти робиш для нас, кожен день цього непевного життя", - додав Колос.


Сергій і Катя узаконили свої стосунки (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Квіткова вперше відповіла на чутки про роман з власником "Трухи".

Окрім цього, раніше стало відомо, що Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів.

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