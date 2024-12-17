Сюрпризи від ретроградного Марсу та проблеми від Меркурія. Астролог дала повний прогноз на 17 грудня

Прогноз на 17 грудня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, ризикованих авантюр, коштовних витрат", - попередила Соловйова.

Також вона нагадала, що Меркурій досі перебуває у тіньовому періоді, а Марс - у ретрограді. Через це нові справи можуть не принести того результату, на який ви розраховуєте. Втім, цього дня можна записатися на стрижку та зміну зачіски.

"Цей вівторок - період сприятливий для юридичних справ і будівництва. День примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу. Також це день накопичення грошей та майна", - розповіла астролог.

17 грудня рекомендується займатись хатніми справами. Окрім цього, у вівторок не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам.

Гороскоп на вівторок (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 17 грудня

Цей вівторок - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. До 24 лютого 2025 року "червона планета" буде ретроградною.

"А нині Марс перебуває у знаку Лева - одному з несприятливих для нього у ретроградності. У період до 6 січня 2025 року позитивний вплив Марсу відчують представники таких знаків Зодіаку, як Овен️, Стрілець️, Близнюки️ та Терези", - розповіла Соловйова.

"Особливо сприятливий період для тих з них, хто пов'язаний з підприємництвом, бізнесом, керівними посадами, має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути Левам, Водоліям, Тельцям️ і Скорпіонам️", - додала вона.

У період ретроградного Марсу не варто використовувати червоний колір, зловживати гострими стравами, алкоголем та м'ясом, переглядати агресивний контент.

"Можна завершувати справи, переглядати свої активності та способи досягнення цілей, збирати необхідні матеріали, опрацьовувати тактику та стратегію для майбутніх проєктів, давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, практикувати медитацію", - нагадала експерт.