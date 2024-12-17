Сюрпризы от ретроградного Марса и проблемы от Меркурия. Астролог дала полный прогноз на 17 декабря

Прогноз на 17 декабря

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, рискованных авантюр, дорогостоящих трат", - предупредила Соловьева.

Также она напомнила, что Меркурий до сих пор находится в теневом периоде, а Марс - в ретрограде. Из-за этого новые дела могут не принести того результата, на который вы рассчитываете. Впрочем, в этот день можно записаться на стрижку и смену прически.

"Этот вторник - период благоприятный для юридических дел и строительства. День примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие. Также это день накопления денег и имущества", - рассказала астролог.

17 декабря рекомендуется заниматься домашними делами. Кроме этого, во вторник не желательно употреблять мясную пищу, лучше отдать предпочтение рыбе и грибам.

Гороскоп на вторник (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 17 декабря

Этот вторник - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроя и намерения побеждать. До 24 февраля 2025 года "красная планета" будет ретроградной.

"А сейчас Марс находится в знаке Льва - одном из неблагоприятных для него в ретроградности. В период до 6 января 2025 года положительное влияние Марса почувствуют представители таких знаков Зодиака, как Овен️, Стрелец️, Близнецы️ и Весы", - рассказала Соловьева.

"Особенно благоприятный период для тех из них, кто связан с предпринимательством, бизнесом, руководящими должностями, имеет предпринимательские способности, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть Львам, Водолеям, Тельцам️ и Скорпионам️", - добавила она.

В период ретроградного Марса не стоит использовать красный цвет, злоупотреблять острыми блюдами, алкоголем и мясом, просматривать агрессивный контент.

"Можно завершать дела, пересматривать свои активности и способы достижения целей, собирать необходимые материалы, прорабатывать тактику и стратегию для будущих проектов, давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, практиковать медитацию", - напомнила эксперт.