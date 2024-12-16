Новий тиждень стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку. Кого обрали зірки

Новий тиждень, з 16 по 22 грудня, буде щедрим на сюрпризи та дива, але лише для чотирьох знаків Зодіаку. Гороскоп обіцяє їм доленосні зміни.

Козоріг

Гороскоп на тиждень обіцяє вам казковий успіх. Найближчі сім днів будуть для вас неймовірно важливими. Річ у тім, що доля вирішила допомогти вам розпрощатися з "чорною" смугою вже до кінця року. І тому на вас чекають дива і несподівані пригоди.

Лев

Зірки не просто так обіцяють вам доленосні події. Новий тиждень запам'ятається вам як один із найцікавіших цього року. Ви зможете розставити всі крапки над "і" в усіх справах і невирішених проблемах. А тому заплануйте на цей тиждень усе, що вже давно відкладали на невизначений період.

Рак

Зустрічайте зміни. Зірки обіцяють вам чимало сюрпризів і несподіванок, усі вони виявляться приємними та дуже доречними. До кінця року всім хочеться трішечки дива. Можете не сумніватися в тому, що ваша порція щастя і радості буде дуже щедрою.

Скорпіон

Гороскоп на тиждень радить вам набратися рішучості. Вам варто обрубати зв'язки з тими, хто заважає вам зривати з неба зірки. Крім цього, найближчими днями ви зможете розпрощатися зі спогадами, через які зараз боїтеся довіряти людям. Спалюйте мости та зустрічайте доленосні зміни.