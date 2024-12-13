Ретроградний Меркурій влаштує тотальне перезавантаження 3 знакам Зодіаку. До чого потрібно готуватися

Козоріг

Вам варто готуватися до того, що вже до кінця цього тижня у ваше життя увірвуться привиди минулого. Вам доведеться розправитися зі справами та проблемами, від яких ви так завзято намагалися втекти. І коли ви зможете поставити жирну крапку в розділі своїх невдач, на вас чекає тотальне перезавантаження.

Не бійтеся змін і не намагайтеся вберегти себе від нових емоцій. Все, що зараз здається вам серйозним потрясінням, виявиться тим, про що ви давно мріяли. Прислухайтеся до своїх емоцій, аналізуйте думки та бажання, постарайтеся краще себе зрозуміти. На вас чекають неймовірні зміни, зустрічайте їх з упевненістю і вірою у свої сили.

Стрілець

Ретроградний Меркурій справить на вас неймовірний вплив. Річ у тім, що його транзит торкнеться важливих сфер вашого життя. І навіть якщо зараз вам здається, що ви зовсім не готові до змін, вони неминучі. Настав час зрозуміти, що вам не варто стояти на одному місці та ховатися в чиїйсь тіні.

Не бійтеся змін і почніть з малого. Приміряйте новий образ, зустрічайте нове життя з кардинально новим мисленням і в незвичайному для себе амплуа. Усе, що ви робитимете найближчими днями, принесе успіх, але за однієї умови. Прокладайте нові маршрути та не повторюйте шлях інших людей.

Діва

Останнім часом ви могли відчувати, що незабаром усе зміниться. І ваша інтуїція вас не підвела. Ретроградний Меркурій готує для вас особливі події, про які ви навряд чи підозрювали.

Не забувайте піклуватися про свою внутрішню гармонію, відкидайте сумніви та негатив. Вам варто зосередитися на тому, що дійсно важливо. І йдеться про тотальне перезавантаження, яке спочатку здасться занадто радикальним, але принесе вам лише щастя.