Сюрпризи від Apple: які пристрої зможе випустити компанія у 2025 році

До кінця 2024 року залишилося лише кілька місяців. У Apple заплановано деякі великі запуски у жовтні. Проте низка продуктів не буде оновлена до кінця цього року. Натомість їх буде випущено наступного року.

Про те, які продукти випустить Apple у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

M4 MacBook Air, Mac Studio, Mac Pro

Перші M4 Mac від Apple з'являться вже наступного місяця, але кілька моделей не будуть включені. Це пов'язано з тим, що вони натомість будуть випущені у 2025 році.

MacBook Air із чіпом M4 з'явиться на початку року, ймовірно, приблизно в той же час, коли дебютували моделі M3.

Пізніше цього року Apple оновить свої два найвищі класні Mac.

Mac Studio очікується приблизно у середині 2025 року.

Mac Pro піде за ним пізніше цього року.

Про ці нові моделі відомо не так багато, крім того, що вони запропонують нам перший погляд на чіп M4 Ultra.

Mac Studio (фото: 9to5Mac)

iPhone SE 4

Якщо ви шукаєте доступний за ціною iPhone, новий iPhone SE 4 безперечно варто чекати.

Новий iPhone SE від Apple очікується навесні 2025 року з такими характеристиками:

новий дизайн від краю до краю без кнопки "Додому", як у флагманських iPhone від Apple

ймовірно, чіп A18 для сумісності з Apple Intelligence

OLED-дисплей

порт USB-C

Це може стати найпривабливішою моделлю iPhone SE, будь-коли запропонованою.

iPhone SE 4 (фото: 9to5Mac)

AirPods Pro 3

Apple продовжує додавати нові програмні функції до AirPods Pro 2, але в 2025 також очікується повноцінне оновлення апаратного забезпечення.

Очікується, що AirPods Pro 3 включатимуть новий чіп H3 та новий дизайн. Вони, безперечно, принесуть покращення якості звуку, як це зробив H2 для AirPods Pro 2. Також ходять чутки про значно покращене шумозаглушення.

Ще одним фактором є потенційні датчики здоров'я. Apple вже планує випустити свої функції "Слуховий апарат", "Тест слуху" та "Захист слуху" цієї осені на AirPods Pro 2. Марк Гурман повідомив, що AirPods з датчиками температури тіла знаходяться в розробці. Можливо, ми побачимо цю функцію в AirPods Pro 3 у 2025 році.

Apple Watch Ultra 3

Перед вересневим заходом Apple було багато шуму навколо Apple Watch Ultra 3. На жаль, все, що ми отримали, було оновлення кольору Ultra 2.

Але Мін-Чі Куо, який правильно передбачив, що цього року не буде нового Ultra, сказав, що Ultra 3 безперечно з'явиться у 2025 році. Подробиці про нові функції поки що невідомі. Але не чекайте побачити Apple Watch Ultra 3 до наступної осені.

Apple Watch Ultra 3 (ілюстративне фото: 9to5Mac)

AirTag

AirTag від Apple ніколи не отримував оновлення апаратного забезпечення. Але перша нова модель нарешті з'явиться у 2025 році.

Однією з очікуваних змін AirTag 2 є включення другого покоління чіпа Ultra Wideband від Apple. Цей чіп вперше дебютував у 2023 році як частина iPhone 15, Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2.

Цей новий чіп дозволить точніше відстежувати місцезнаходження, ніж раніше. Він є рушійною силою функції "Точне місцезнаходження" в сучасних iPhone.

AirTag (фото: 9to5Mac)

Apple Watch SE 3

Перший Apple Watch SE з'явився в 2020 році, а його наступник був випущений через два роки. Багато хто думав, що третє покоління SE з'явиться цього місяця, але натомість воно було перенесене на 2025 рік.

Очікується, що Apple Watch SE 3 буде включати більше пластику в дизайн, можливо, щоб його позиціонувати як ще кращий варіант для дітей. Застосування пластику може дозволити Apple ще більше знизити ціну SE або принаймні збільшити маржу.

Зазвичай, нові моделі Apple Watch дебютують восени, але є ймовірність, що ми побачимо новий SE навесні 2025 року, поряд з iPhone SE.

Альтернативи: Apple TV, HomePod, iPad

Домашні продукти Apple є невизначеністю для випусків 2025 року. Ходили всілякі чутки про нову приставку Apple TV 4K і різні пристрої типу HomePod - багато з вбудованими дисплеями. Зараз не варто розраховувати на нове обладнання HomePod або Apple TV в 2025 році, але сподіваємося, що це зміниться.

Останньою невизначеністю є базова модель iPad 10.9 дюйма. Спочатку всі ознаки вказували на те, що новий iPad дебютує наступного місяця поряд із iPad mini 7.

Але останнім часом повідомлення з ланцюжка поставок вказують на можливий випуск на початку 2025 замість цього. Так чи інакше, новий iPad початкового рівня незабаром з'явиться.

Домашні аксесуари Apple (фото: 9to5Mac)

Що ще представить Apple

Крім усього вищепереліченого, ми, звичайно, побачимо й інші великі запуски продуктів у 2025 році. Лінійка iPhone 17 і особливо очікуваний iPhone 17 Air будуть основними подіями. Також, можливо, з'явиться новий Apple Watch Series 11.

Але в основному 2025 рік буде присвячений оновленням багатьох продуктів Apple, які не отримують щорічної уваги з боку компанії.