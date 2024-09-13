Apple вводить обмеження для Phone після ремонту: подробиці

Apple оголосила, що впровадить Activation Lock для інших деталей iPhone. Ця нова функція тепер доступна та працює в iOS 18.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

iOS 18 додає блокування активації до деталей iPhone

Як відзначає BetaProfiles, збірка iOS 18 RC (Release Candidate), випущена для розробників та громадських бета-тестерів у понеділок, включає Activation Lock для деталей iPhone.

Функція, як описано раніше Apple, пов'язує ваш обліковий запис не тільки з вашим iPhone, але і з такими компонентами, як батарея, камери та дисплей, на основі їх індивідуальних серійних номерів.

Мета Apple полягає в тому, щоб покласти край ринку продажу деталей від вкрадених iPhone. Оскільки на iPhone діє Activation Lock, більшість вкрадених телефонів продаються на чорному ринку для запчастин, які ще досить цінні.

Тепер, коли iPhone виявляє використану деталь, він буде вимагати пароль облікового запису Apple власника оригінального пристрою.

“Apple розширить свою популярну функцію Activation Lock до деталей iPhone, щоб запобігти розбору вкрадених iPhone на запчастини. Запрошена клієнтами та співробітниками правоохоронних органів, функція була розроблена для обмеження крадіжки iPhone шляхом блокування відновлення втраченого чи вкраденого iPhone”, - заявили в Apple.

У компанії заявили, що якщо пристрій, що знаходиться в ремонті, виявить, що деталь, що підтримується, була отримана від іншого пристрою з включеним Activation Lock або Lost Mode, можливості калібрування для цієї деталі будуть обмежені.

Деякі люди намагалися обміняти деталі між iPhone, що працюють на iOS 18.0 RC, і, дійсно, пристрій запитує пароль облікового запису Apple для розблокування та перевірки використаного компонента.

Звичайно, завжди знайдеться хтось, хто спробує зламати системи безпеки Apple, але приємно бачити, що компанія інвестує у способи запобігання крадіжці iPhone.

iOS 18 буде випущена для широкої публіки у понеділок, 16 вересня. Воно вимагає iPhone XR чи новіший. Варто відзначити, що Activation Lock для деталей застосовується тільки для iPhone на даний момент і не працюватиме для iPad з iPadOS 18.