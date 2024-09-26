Сюрпризы от Apple: какие устройства сможет выпустить компания в 2025 году

До конца 2024 года осталось всего несколько месяцев. У Apple запланированы некоторые крупные запуски в октябре. Однако ряд продуктов не будет обновлен до конца этого года. Вместо этого они будут выпущены в следующем году.

О том, какие продукты выпустит Apple в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

M4 MacBook Air, Mac Studio, Mac Pro

Первые M4 Mac от Apple появятся уже в следующем месяце, но несколько моделей не будут включены. Это связано с тем, что они вместо этого будут выпущены в 2025 году.

MacBook Air с чипом M4 появится в начале года, вероятно, примерно в то же время, когда дебютировали модели M3.

Позднее в этом году Apple обновит свои два самых высококлассных Mac.

Mac Studio ожидается примерно в середине 2025 года.

Mac Pro последует за ним позже в этом году.

Об этих новых моделях известно не так много, кроме того, что они предложат нам первый взгляд на чип M4 Ultra.

Mac Studio (фото: 9to5Mac)

iPhone SE 4

Если вы ищете доступный по цене iPhone, новый iPhone SE 4 определенно стоит ждать.

Новый iPhone SE от Apple ожидается весной 2025 года с такими характеристиками:

новый дизайн от края до края без кнопки "Домой", как у флагманских iPhone от Apple

вероятно, чип A18 для совместимости с Apple Intelligence

OLED-дисплей

порт USB-C

Это может стать самой привлекательной моделью iPhone SE, когда-либо предлагаемой.

iPhone SE 4 (фото: 9to5Mac)

AirPods Pro 3

Apple продолжает добавлять новые программные функции к AirPods Pro 2, но в 2025 году также ожидается полноценное обновление аппаратного обеспечения.

Ожидается, что AirPods Pro 3 будут включать новый чип H3 и новый дизайн. Они, несомненно, принесут улучшение качества звука, как это сделал H2 для AirPods Pro 2. Также ходят слухи о значительно улучшенном шумоподавлении.

Еще одним фактором является потенциальные датчики здоровья. Apple уже планирует выпустить свои функции "Слуховой аппарат", «Тест слуха" и "Защита слуха" этой осенью на AirPods Pro 2. Марк Гурман сообщил, что AirPods с датчиками температуры тела находятся в разработке. Возможно, мы увидим эту функцию в AirPods Pro 3 в 2025 году.

Apple Watch Ultra 3

Перед сентябрьским мероприятием Apple было много шума вокруг Apple Watch Ultra 3. К сожалению, все, что мы получили, было обновление цвета Ultra 2.

Но Мин-Чи Куо, который правильно предсказал, что в этом году не будет нового Ultra, сказал, что Ultra 3 определенно появится в 2025 году. Подробности о новых функциях пока неизвестны. Но не ожидайте увидеть Apple Watch Ultra 3 до следующей осени.

Apple Watch Ultra 3 (иллюстративное фото: 9to5Mac)

AirTag

AirTag от Apple никогда не получал обновление аппаратного обеспечения. Но первая новая модель, наконец, появится в 2025 году.

Одним из ожидаемых изменений в AirTag 2 является включение второго поколения чипа Ultra Wideband от Apple. Этот чип впервые дебютировал в 2023 году как часть iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

Этот новый чип позволит более точно отслеживать местоположение, чем раньше. Он является движущей силой функции "Точное определение местоположения" в современных iPhone.

AirTag (фото: 9to5Mac)

Apple Watch SE 3

Первый Apple Watch SE появился в 2020 году, а его преемник был выпущен два года спустя. Многие думали, что третье поколение SE появится в этом месяце, но вместо этого оно было перенесено на 2025 год.

Ожидается, что Apple Watch SE 3 будет включать больше пластика в дизайн, возможно, чтобы позиционировать его как еще лучший вариант для детей. Применение пластика может позволить Apple еще больше снизить цену SE или, по крайней мере, увеличить маржу.

Обычно новые модели Apple Watch дебютируют осенью, но есть вероятность, что мы увидим новый SE весной 2025 года, наряду с iPhone SE.

Альтернативы: Apple TV, HomePod, iPad

Домашние продукты Apple являются неопределенностью для выпусков 2025 года. Ходили всевозможные слухи о новой приставке Apple TV 4K и различных устройствах типа HomePod - многие со встроенными дисплеями. Сейчас не стоит рассчитывать на новое оборудование для HomePod или Apple TV в 2025 году, но надеемся, что это изменится.

Последней неопределенностью является базовая модель iPad 10.9 дюйма. Первоначально все признаки указывали на то, что новый iPad дебютирует в следующем месяце наряду с iPad mini 7.

Но в последнее время сообщения из цепочки поставок указывают на возможный выпуск в начале 2025 года вместо этого. Так или иначе, новый iPad начального уровня скоро появится.

Домашние аксессуары Apple (фото: 9to5Mac)

Что еще представит Apple

Помимо всего вышеперечисленного, мы, конечно же, увидим и другие крупные запуски продуктов в 2025 году. Линейка iPhone 17, и особенно ожидаемый iPhone 17 Air, будут основными событиями. Также, вероятно, появится новый Apple Watch Series 11.

Но в основном 2025 год будет посвящен обновлениям многих продуктов Apple, которые не получают ежегодного внимания со стороны компании.