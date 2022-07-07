Сырки в шоколадной глазури: всего 5 ингредиентов и лакомство из детства готово!

Ингредиенты на 12 шт:

400 г творога 5-9%

50 г сахарной пудры

50 г мягкого сливочного масла

Глазурь: 200 г черного/молочного шоколада, 40 г растительного масла

Начинка по желанию: джем или вареная сгущенка

Приготовление:

Творог, сахарную пудру, мягкое масло - взбиваем погружным блендером.

1 творожок ~ 1 ст. л.(40 г) творожной массы. По желанию внутрь можно положить начинку. Отрываем квадратик пищевой пленки и в него заворачиваем творожную массу, придавая творожку форму. Следите, чтобы пищевая пленка была только вокруг творожной массы, ибо из середины ее достать будет невозможно после заморозки. Замораживаем.

К шоколаду добавляем масло, топим, помешивая на водяной бане или в микроволновке. Переливаем в высокий стакан. Снимаем пленку. Сырки надеваем на шпажку и купаем в шоколаде.

Сырки также можно сделать в силиконовых формах - форму смазываем шоколадом, замораживаем, выкладываем творожную массу, подмораживаем и снова закрываем шоколадом.

Сырки кладем в холодильник, чтобы они разморозились. Как снять с доски? Срезать острым ножом.

Как приготовить сырки в шоколаде дома (фото: instagram.com/anny.cooking)