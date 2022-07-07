Сырки в шоколадной глазури: всего 5 ингредиентов и лакомство из детства готово!

Сладкий сырок в шоколадной глазури - любимое лакомство детства многих. Да, их можно без проблем купить в магазине, но лучше сделать дома самому, так будет гораздо полезнее - к тому же, это совсем не сложно.
Рецептом из 5 ингредиентов поделилась фуд-блогер Anny Cooking в Instagram.
Глазурь: 200 г черного/молочного шоколада, 40 г растительного масла
Начинка по желанию: джем или вареная сгущенка
Творог, сахарную пудру, мягкое масло - взбиваем погружным блендером.
1 творожок ~ 1 ст. л.(40 г) творожной массы. По желанию внутрь можно положить начинку. Отрываем квадратик пищевой пленки и в него заворачиваем творожную массу, придавая творожку форму. Следите, чтобы пищевая пленка была только вокруг творожной массы, ибо из середины ее достать будет невозможно после заморозки. Замораживаем.
К шоколаду добавляем масло, топим, помешивая на водяной бане или в микроволновке. Переливаем в высокий стакан. Снимаем пленку. Сырки надеваем на шпажку и купаем в шоколаде.
Сырки также можно сделать в силиконовых формах - форму смазываем шоколадом, замораживаем, выкладываем творожную массу, подмораживаем и снова закрываем шоколадом.
Сырки кладем в холодильник, чтобы они разморозились. Как снять с доски? Срезать острым ножом.
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