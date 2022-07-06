Рецепт маринованных грибочков от известного кулинара: быстро, вкусно и недорого
Многие любят маринованные овощи, в личности грибочки, такие как шампиньоны, вешенки. Сейчас это самая вкусная закуска, которая готовится быстро и просто, а стоит совсем недорого.
Рецептом маринованных грибов поделилась известный кулинар Лиза Глинская.
Ингредиенты:
- 500 г грибов (шампиньоны/вешенки)
- 20 г (1 ст. л. без горки) соли
- 50 мл (3 ст. л.) подсолнечного масла
- 50 мл (3 ст. л.) соевого соуса
- 20 мл уксуса (4 ч. л.)
- лавровый лист
- 5-6 горошков черного перца
- 10 г сахара (1/2 ст. л.)
- 4-5 зубчиков чеснока
- зелень (петрушка, кинза)
Способ приготовления:
Моем грибы, варим их в подсоленной воде примерно 10 минут.
Делаем маринад: смешиваем масло, соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень. Перемешиваем.
Сливаем воду с грибов. Грибы добавляем к маринаду. Перемешиваем.
Накрываем грибы пищевой пленкой. 10-12 часов в холодильнике и можно есть.
Лиза Глинская показала, как приготовить маринованные грибы (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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