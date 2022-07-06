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Рецепт маринованных грибочков от известного кулинара: быстро, вкусно и недорого

Новина українською →
Среда 06 июля 2022 20:51
Рецепт маринованных грибочков от известного кулинара: быстро, вкусно и недорого Готовим маринованные грибы (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Многие любят маринованные овощи, в личности грибочки, такие как шампиньоны, вешенки. Сейчас это самая вкусная закуска, которая готовится быстро и просто, а стоит совсем недорого.

Рецептом маринованных грибов поделилась известный кулинар Лиза Глинская.

Ингредиенты:

  • 500 г грибов (шампиньоны/вешенки)
  • 20 г (1 ст. л. без горки) соли
  • 50 мл (3 ст. л.) подсолнечного масла
  • 50 мл (3 ст. л.) соевого соуса
  • 20 мл уксуса (4 ч. л.)
  • лавровый лист
  • 5-6 горошков черного перца
  • 10 г сахара (1/2 ст. л.)
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • зелень (петрушка, кинза)

Способ приготовления:

Моем грибы, варим их в подсоленной воде примерно 10 минут.

Делаем маринад: смешиваем масло, соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень. Перемешиваем.

Сливаем воду с грибов. Грибы добавляем к маринаду. Перемешиваем.

Накрываем грибы пищевой пленкой. 10-12 часов в холодильнике и можно есть.

Рецепт маринованных грибочков от известного кулинара: быстро, вкусно и недорого

Лиза Глинская показала, как приготовить маринованные грибы (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Напомним, перед этим мы рассказывали, какие ошибки при засолке огурцов могут испортить закуску.

А также публиковали лучшие рецепты солений от Лизы Глинской - читайте, как приготовить вкусные маринованные кабачки, огурцы и баклажаны.

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