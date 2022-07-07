Сирки в шоколадній глазурі: всього 5 інгредієнтів і ласощі з дитинства готові!

Інгредієнти на 12 шт:

400 г сиру кисломолочного 5-9%

50 г цукрової пудри

50 г м‘якого вершкового масла

Глазур: 200 г чорного/молочного шоколаду, 40 г рослинної олії

Начинка по бажанню: джем чи варена згущонка

Приготування:

Сир, цукрову пудру, м‘яке масло - збиваємо погружним блендером.

1 сирок ~ 1 ст.л.(40 г) сиркової маси. По бажанню всередину можна покласти начинку. Відриваємо квадратик харчової плівки і в нього загортуємо сирну масу, надаючи сирку форму. Слідкуйте, щоб харчова плівка була тільки навколо сирної маси, бо з середини її дістати буде не можливо після заморозки. Заморожуємо.

До шоколаду додаємо олію, топимо, помішуючи на водяній бані або в мікрохвильовці. Переливаємо в високий стакан. Знімаємо плівку. Сирки вдягаємо на шпашку і купаємо в шоколаді.

Сирки також можна зробити в силіконових формах - форму змазуємо шоколадом, заморожуємо, викладаємо сирну масу, підморожуємо і знову закриваємо шоколадом.

Сирки кладемо в холодильник, щоб вони розморозились. Як зняти з дошки? Зрізати гострим ножем.

Как приготовить сырки в шоколаде дома (фото: instagram.com/anny.cooking)