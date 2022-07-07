RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирки в шоколадній глазурі: всього 5 інгредієнтів і ласощі з дитинства готові!

Готуємо сирки в шоколадній глазурі (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Солодкий сирок в шоколадній глазурі - улюблені ласощі дитинства багатьох. Так, їх можна без проблем придбати в магазині, але краще зробити вдома самому, так буде значно корисніше - до того ж, це зовсім не складно.

Рецептом з 5 інгредієнтів поділилася фуд-блогер Anny Cooking в Instagram.

Інгредієнти на 12 шт:

  • 400 г сиру кисломолочного 5-9%
  • 50 г цукрової пудри
  • 50 г м‘якого вершкового масла

Глазур: 200 г чорного/молочного шоколаду, 40 г рослинної олії

Начинка по бажанню: джем чи варена згущонка

Приготування:

Сир, цукрову пудру, м‘яке масло - збиваємо погружним блендером.

1 сирок ~ 1 ст.л.(40 г) сиркової маси. По бажанню всередину можна покласти начинку. Відриваємо квадратик харчової плівки і в нього загортуємо сирну масу, надаючи сирку форму. Слідкуйте, щоб харчова плівка була тільки навколо сирної маси, бо з середини її дістати буде не можливо після заморозки. Заморожуємо.

До шоколаду додаємо олію, топимо, помішуючи на водяній бані або в мікрохвильовці. Переливаємо в високий стакан. Знімаємо плівку. Сирки вдягаємо на шпашку і купаємо в шоколаді.

Сирки також можна зробити в силіконових формах - форму змазуємо шоколадом, заморожуємо, викладаємо сирну масу, підморожуємо і знову закриваємо шоколадом.

Сирки кладемо в холодильник, щоб вони розморозились. Як зняти з дошки? Зрізати гострим ножем.

Как приготовить сырки в шоколаде дома (фото: instagram.com/anny.cooking)

Раніше ми публікували рецепт маринованих грибочків від відомого кулінара - можна приготувати швидко, смачно і недорого.

Читайте також, як приготувати пишні й ніжні сирники "як в ресторані" за секретним рецептом української кулінарки.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт