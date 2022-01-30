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Сир Філадельфія вдома всього з двох інгредієнтів: смак той же, але в три рази дешевше

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Неділя 30 січня 2022 07:00
Сир Філадельфія вдома всього з двох інгредієнтів: смак той же, але в три рази дешевше Скріншот: як приготувати Філадельфія вдома
Автор: Світлана Мащенко

Філадельфія - вершковий сир, який можна купити в супермаркеті і використовувати для приготування бутербродів, ролів, пасти, додавати в випічку. Але магазинний сир коштує недешево, тому пропонуємо приготувати його вдома.

Як зробити вершковий сир, розповіла фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти для домашньої Філадельфії:

  • Сметана 20% - 500 г
  • Йогурт 10% - 400 г (можна брати і жирністю менше, але вихід сиру буде менше)
  • Сіль - 1/3 ч. л.

Покрокове приготування страви

Змішайте сметану з йогуртом, додайте сіль.

Сито або друшляк вистеліть 4 шарами марлі, перекладіть суміш сметани і йогурту на марлю. Марлю закрийте зверху і покладіть невеликий вантаж - близько 400-500 гр.

Залиште на 24 години в холодильнику.

Раніше блогер розповіла, як засолити вдома червону рибу. Виходить смачніше, ніж магазинна, і звичайно ж набагато дешевше.

Також ми писали про спосіб приготування сирного соусу всього за одну хвилину.

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