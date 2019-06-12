ru
ua

Не за сына: Меган Маркл получила ценный подарок от мужа (фото)


Меган Маркл похвасталась драгоценностью во время последнего публичного выхода

Меган Маркл недавно показала ценный подарок, который ей сделал супруг принц Гарри. Такой презент герцогиня получила в честь годовщины свадьбы, а не после рождения малыша Арчи, как писали ранее СМИ. Эту деталь удалось выяснить британским таблоидам.

Напомним, Меган Маркл вышла замуж за принца 19 мая 2018 года, а 6 мая 2019 года на свет появился их первенец.

Герцогиня Сассекская во время своего последнего публичного появления 8 июня на параде Trooping The Colour в честь дня рождения королевы Елизаветы II блестнула колечком из белого золота, усыпанного бриллиантами. О точной стоимости украшения стоит только догадываться.

Меган Маркл получила от принца Гарри ценный подарок (фото: GettyImages)

Отметим, что королева Елизавета отметила свой 93-й день рождения еще 21 апреля, но ежегодный парад Trooping The Colour проводится в начале июня, как народное празднование дня рождения правящего монарха. Парад берет начало в 1748 году со времен правления Георга II, который не хотел отмечать свой день рождения в холодный ноябрь, и перенес народные гуляния на лето.

Ранее предполагалось, что Гарри таким подарком отблагодарил Меган за рождение малыша Арчи. Герцога Сассекского даже обвинили в том, что он подражает брату, принцу Уильяму, который сделал похожий подарок Кейт Миддлтон после рождения Джорджа в 2013 году.

Кольцо Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)

К слову, недавно Меган Маркл предложили должность в британском Vogue.

Напомним, Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. Кейт Миддлтон в списке отсутствовала.

Рада отказалась рассматривать закон Зеленского о незаконном обогащении Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА
Читать все новости