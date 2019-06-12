Не за сина: Меган Маркл отримала цінний подарунок від чоловіка (фото)

Меган Маркл нещодавно показала цінний подарунок, який їй зробив чоловік принц Гаррі. Такий презент герцогиня отримала на честь річниці весілля, а не після народження малюка Арчі, як писали раніше ЗМІ. Цю деталь вдалося з'ясувати британським таблоїдам.

Нагадаємо, Меган Маркл вийшла заміж за принца 19 травня 2018 року, а 6 травня 2019 року на світ з'явився їхній первісток.

Герцогиня Сассекська під час своєї останньої публічної появи 8 червня на параді Trooping The Colour на честь дня народження королеви Єлизавети II похизувалася каблучкою з білого золота, прикрашеною діамантами. Про точну вартість прикраси варто тільки здогадуватися.

Меган Маркл отримала від принца Гаррі цінний подарунок (фото: GettyImages)

Зазначимо, що королева Єлизавета відзначила свій 93-й день народження ще 21 квітня, але щорічний парад Trooping The Colour проводиться на початку червня, як народне святкування дня народження правлячого монарха. Парад бере початок в 1748 році з часів правління Георга II, який не хотів святкувати свій день народження в холодний листопад, і переніс народні гуляння на літо.

Раніше передбачалося, що Гаррі таким подарунком віддячив Меган за народження малюка Арчі. Герцога Сассекського навіть звинуватили в тому, що він наслідує брата, принца Вільяма, який зробив схожий подарунок Кейт Міддлтон після народження Джорджа у 2013 році.

Каблучка Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

До речі, нещодавно Меган Маркл запропонували посаду в британському Vogue.

Нагадаємо, Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії. Кейт Міддлтон в списку відсутня.