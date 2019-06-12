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Не за сина: Меган Маркл отримала цінний подарунок від чоловіка (фото)


Меган Маркл похизувалася коштовність під час останнього публічного виходу

Меган Маркл нещодавно показала цінний подарунок, який їй зробив чоловік принц Гаррі. Такий презент герцогиня отримала на честь річниці весілля, а не після народження малюка Арчі, як писали раніше ЗМІ. Цю деталь вдалося з'ясувати британським таблоїдам.

Нагадаємо, Меган Маркл вийшла заміж за принца 19 травня 2018 року, а 6 травня 2019 року на світ з'явився їхній первісток.

Герцогиня Сассекська під час своєї останньої публічної появи 8 червня на параді Trooping The Colour на честь дня народження королеви Єлизавети II похизувалася каблучкою з білого золота, прикрашеною діамантами. Про точну вартість прикраси варто тільки здогадуватися.

Меган Маркл отримала від принца Гаррі цінний подарунок (фото: GettyImages)

Зазначимо, що королева Єлизавета відзначила свій 93-й день народження ще 21 квітня, але щорічний парад Trooping The Colour проводиться на початку червня, як народне святкування дня народження правлячого монарха. Парад бере початок в 1748 році з часів правління Георга II, який не хотів святкувати свій день народження в холодний листопад, і переніс народні гуляння на літо.

Раніше передбачалося, що Гаррі таким подарунком віддячив Меган за народження малюка Арчі. Герцога Сассекського навіть звинуватили в тому, що він наслідує брата, принца Вільяма, який зробив схожий подарунок Кейт Міддлтон після народження Джорджа у 2013 році.

Каблучка Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

До речі, нещодавно Меган Маркл запропонували посаду в британському Vogue.

Нагадаємо, Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії. Кейт Міддлтон в списку відсутня.

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