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Сын звезды "Дизель шоу" Егора Крутоголова оказался в больнице после аварии

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Италия, Понедельник 14 февраля 2022 20:28
Сын звезды "Дизель шоу" Егора Крутоголова оказался в больнице после аварии Коллаж РБК-Украина: сын Егора Крутоголова попал в больницу после аварии на гонках по картингу
Автор: Роман Мирончук

Егор Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что их старший сын Лев попал в аварию во время субботних отборочных гонок по картингу WSK на трассе SouthGarda в Италии. Парня пришлось госпитализировать.

Об этом Крутоголов написал в Instagram.

"Одного из гонщиков развернуло против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся", - сообщил Крутоголов.

После аварии на трассе медики доставили Льва в ближайшую клинику. Позже парня перевезли в больницу в Брешии. При этом для его транспортировки понадобился вертолет.

Сын звезды &quot;Дизель шоу&quot; Егора Крутоголова оказался в больнице после аварии

Сын Егора Крутоголова (фото: instagram.com/dizelmano)

Крутоголов говорит, что состояние сына стабильно. У него ушиб внутренних органов, а внешних повреждений никаких нет. Парень двое суток находился в палате интенсивной терапии, но теперь его переводят в обычную палату.

Он также рассказал, что в больнице с сыном сейчас находится его жена Екатерина.

"Ну что ж, вот так, все бывает в первый раз: первый переворот, первая больница, первая капельница, первый вертолет и первые мысли о том, что все мы уязвимы и небессмертны. Желаю своему сыну пройти это испытание и стать сильнее, чтобы вернуться и идти дальше!" - сказал художественный руководитель "Дизель Студио".

Отметим, что Лев Крутоголов - старший сын Крутоголовых. Он родился в 2010 году и всего через 7 лет Лев стал чемпионом Украины по картингу.

Сын звезды &quot;Дизель шоу&quot; Егора Крутоголова оказался в больнице после аварии

Сын Егора Крутоголова учувствует в гонке на картингах (фото: instagram.com/krutogolova_photographer)

Напомним, скандальный бойфренд Анны Тринчер блогер Александр Волошин попал в ДТП в центре Киева.

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