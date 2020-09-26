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Сын своего отца: папа выжившего курсанта трижды попадал в авиакатастрофы

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 22:16
Сын своего отца: папа выжившего курсанта трижды попадал в авиакатастрофы
Крушение АН-26 в Чугуеве (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Владимир Костырин

В авиакатастрофе АН-26 под Харьковом выжил только один курсант Вячеслав Золочевский из всех 27 человек, которые находились на борту. Как оказалось, отец парня также "родился в рубашке" - ему трижды приходилось находиться в падающих самолетах и переживать аварии.

Об этом мужчина рассказал в больнице, куда пришел проведать сына, передает "Сегодня".

Юноша пошел по стопам отца, ведь Виталий Золочевский сам является авиатором. За свою жизнь мужчина также попадал в катастрофы с самолетами, но оставался невредимым.

"Я падал три раза. То, что сын выжил, - это говорит о том, что он сын своего отца", - говорит Виталий Золочевский.

Также он рассказал некоторые подробности о крушении АН-26, которые ему раскрыл сын.

"У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – сообщил мужчина.

Ранее мы писали о том, что единственный выживший в авиакатастрофе в Чугуеве рассказал всю правду о трагическом ЧП с самолетом.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, как курсант Золочевский пытался помочь другу на месте крушения АН-26.

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Новости Украины Происшествия авиакатастрофаЧугуевАН-26курсантыСамолет
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