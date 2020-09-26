Катастрофа самолета под Харьковом: Зеленский опубликовал фото выжившего курсанта

Фото: крушение самолета (dsns.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото курсанта, выжившего в катастрофе самолета АН-26 под Харьковом. Он проведал уцелевшего в катастрофе парня в больнице.

Фото опубликовано на странице главы государства в Facebook.



"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке... Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья... Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром", - написал глава государства.

Зеленский пожелал курсанту сил, чтобы оправиться от трагедии.

Кроме того, в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, куда госпитализировали курсанта, сообщили президенту, что состояние пострадавшего - средней тяжести. Парень находится в сознании.

Курсант также рассказал Зеленскому, что курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Кроме того, президент пообщался с матерью курсанта и выразил ей слова поддержки. Глава государства заявил, что в случае необходимости им будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала хронологию авиакатастрофы военного самолета АН-26, который разбился в Харьковской области. В ходе учений проходила подготовка курсантов летной и штурманской специальностей.

Как писало РБК-Украина, самолет АН-26 разбился вечером в пятницу, 25 сентября, вблизи Чугуева в Харьковской области. В результате катастрофы погибли 26 человек. Один человек находится в больнице.

Так, уцелевший в результате крушения военного самолета АН26 в Харьковской области курсант сейчас с травмами средней степени находится в больнице; его перевели из реанимации в соматическое отделение.