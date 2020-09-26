Син свого батька: тато вцілілого курсанта тричі потрапляв у авіакатастрофи

Катастрофа АН-26 в Чугуєві (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

В авіакатастрофі АН-26 під Харковом вижив тільки один курсант В'ячеслав Золочевський з усіх 27 людей, які перебували на борту. Як виявилося, батько хлопця також "народився в сорочці" - йому тричі доводилося бувати в падаючих літаках і зазнавати аварії.

Про це чоловік розповів у лікарні, куди прийшов провідати сина, передає "Сьогодні".

Юнак пішов по стопах батька, адже Віталій Золочевський сам є авіатором. За своє життя чоловік також потрапляв у катастрофи з літаками, але залишався неушкодженим.

"Я падав три рази. Те, що син вижив, - це говорить про те, що він син свого батька", - говорить Віталій Золочевський.

Також він розповів деякі подробиці про катастрофу АН-26, які йому розкрив син.

"У нього дійсно немає переломів, самі лише забої. Всі кажуть, що він вистрибнув з літака, але це не зовсім так. Його викинуло, виштовхнуло звідти. Також знаю, що він намагався врятувати свого друга", – повідомив чоловік.

Раніше ми писали про те, що єдиний вцілілий в авіакатастрофі в Чугуєві розповів всю правду про трагічну НП з літаком.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розповів, як курсант Золочевський намагався допомогти другові на місці аварії АН-26.