ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Син свого батька: тато вцілілого курсанта тричі потрапляв у авіакатастрофи

Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 22:16
Син свого батька: тато вцілілого курсанта тричі потрапляв у авіакатастрофи
Катастрофа АН-26 в Чугуєві (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Володимир Костирін

В авіакатастрофі АН-26 під Харковом вижив тільки один курсант В'ячеслав Золочевський з усіх 27 людей, які перебували на борту. Як виявилося, батько хлопця також "народився в сорочці" - йому тричі доводилося бувати в падаючих літаках і зазнавати аварії.

Про це чоловік розповів у лікарні, куди прийшов провідати сина, передає "Сьогодні".

Юнак пішов по стопах батька, адже Віталій Золочевський сам є авіатором. За своє життя чоловік також потрапляв у катастрофи з літаками, але залишався неушкодженим.

"Я падав три рази. Те, що син вижив, - це говорить про те, що він син свого батька", - говорить Віталій Золочевський.

Також він розповів деякі подробиці про катастрофу АН-26, які йому розкрив син.

"У нього дійсно немає переломів, самі лише забої. Всі кажуть, що він вистрибнув з літака, але це не зовсім так. Його викинуло, виштовхнуло звідти. Також знаю, що він намагався врятувати свого друга", – повідомив чоловік.

Раніше ми писали про те, що єдиний вцілілий в авіакатастрофі в Чугуєві розповів всю правду про трагічну НП з літаком.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розповів, як курсант Золочевський намагався допомогти другові на місці аварії АН-26.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події авиакатастрофаЧугуевАН-26курсантыЛітак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся