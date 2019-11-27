Сын Софии Ротару открестился от помощи украинским военным: мы хотим мира всем

София Ротару никогда не поддерживала украинских воинов, защищающих страну на Донбассе от российских оккупантов, финансово. Об этом в комментарии пропагандистскому изданию "Комсомольская правда" сказал сын украинской певицы Руслан Евдокименко.

В частности, мужчина заявил, что нет никаких документов, подтверждающих то, что Ротару перечисляла деньги на АТО.

"Покажите мне какой-либо документ. То, что говорили, вы знаете, это все ничего не стоит. Мне позвонили и сказали, что вроде Ангелина Вовк написала, что мы спонсируем войну между Россией и Украиной. Для меня это вообще что-то новое… Мы хотим мира всем. А все, кого зависть душит или еще что-то, пусть они живут с Богом, с собой и - каждому свое", - сказал Евдокименко.

При этом он подчеркнул, что София Михайловна будет ездить в Россию для выступлений на новогодних "голубых огоньках", так как делала это уже 50 лет.

"Она приезжает на съемки новогодние, как всегда, как это было почти 50 лет подряд. А то, что грязь начали лить, ну, это уже под чей-то заказ явно, этот троллинг подняли, этот хайп на всю вашу страну. Слава Богу, у нас все тихо и спокойно, у нас есть чем заниматься", - сказал сын артистки.

Руслан также заявил, что сольных концертов Ротару уже давно не дает - ни в Украине, ни в России, ни в других странах.

Комментируя разгоревшийся скандал вокруг Софии Ротару, ее сын передал отдельный "привет" российским пропагандистским телеканалам - "Россия" и "Первый канал".

"Знаете, вот обидно, что у нас все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно… Я ж говорю - Бог всем судья. Все пройдет", - подытожил Руслан.

София Ротару считается культовой украинской певицей (фото: instagram.com.sofiarotaru official)