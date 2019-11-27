Син Софії Ротару відхрестився від допомоги українським військовим: ми хочемо миру всім

Софія Ротару ніколи не підтримувала українських воїнів, які захищають країну на Донбасі від російських окупантів, фінансово. Про це в коментарі пропагандистському виданню "Комсомольская правда" сказав син української співачки Руслан Євдокименко.

Зокрема, чоловік заявив, що немає ніяких документів, що підтверджують те, що Ротару перераховувала гроші на АТО.

"Покажіть мені який-небудь документ. Те, що говорили, ви знаєте, це все нічого не варте. Мені подзвонили і сказали, що начебто Ангеліна Вовк написала, що ми спонсоруємо війну між Росією і Україною. Для мене це взагалі щось нове... Ми хочемо миру всім. А всі, кого заздрість душить або ще щось, нехай вони живуть з Богом, з собою та - кожному своє", - сказав Євдокименко.

При цьому він підкреслив, що Софія Михайлівна буде їздити в Росію для виступів на новорічних "блакитних вогниках", так як робила це вже 50 років.

"Вона приїжджає на зйомки новорічні, як завжди, як це було майже 50 років поспіль. А те, що бруд почали лити, ну, це вже під чиєсь замовлення вочевидь, цей тролінг підняли, цей хайп на всю вашу країну. Слава Богу, у нас все тихо і спокійно, у нас є чим займатися", - сказав син артистки.

Руслан також заявив, що сольних концертів Ротару вже давно не дає - ні в Україні, ні в Росії, ні в інших країнах.

Коментуючи скандал навколо Софії Ротару, її син передав окремий "привіт" російським пропагандистським телеканалам - "Росія" і "Перший канал".

"Знаєте, от прикро, що у нас всі так люблять поливати і на вентилятор кидати те, що непристойно... Я ж кажу - Бог всім суддя. Все пройде", - підсумував Руслан.

Софія Ротару вважається культовою українською співачкою (фото: instagram.com.sofiarotaru official)