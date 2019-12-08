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Сын певицы-украинофобки попал в жуткое ДТП: первые подробности

STYLERЖизнь    08.12.2019 - 17:22
Сын певицы-украинофобки попал в жуткое ДТП: первые подробности
Валерия (фото: vk.com/valeriya_official)

Сын певицы Валерии попал в аварию

Валерия шокирована аварией, в которую попал ее младший сын Арсений Шульгин. ДТП произошло в Ленинградской области. Из-за полученных травм 21-летний Арсений оказался в больнице. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам мужа певицы Иосифа Пригожина, в момент аварии за рулем внедорожника Mercedes-Benz GLA 200 находилась девушка Арсения. На своей странице в Instagram Арсений показал, что у машины разбит передок и зад. Автомобиль врезался в железный отбойник на дороге.

Сам Арсений заявил, что с ним все хорошо, но врачи наложили ему несколько швов на губы, поэтому ему сложно говорить. При этом у девушки сломана рука.

Парень рассказал, что скорость автомобиля была в пределах нормы, просто машину занесло на скользкой дороге.

Стоит отметить, что сегодня, 8 ноября, ночью в центре Киева произошло смертельное ДТП. На спуске с Европейской площади на Почтовую водитель Audi в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в Skoda.

От полученных травм пассажирка Audi скончалась на месте. Кроме того, увечья получил еще один пассажир, но он отказался от госпитализации. Водителя и пассажира Skoda доставили в больницу.

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