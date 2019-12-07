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9 детей в больнице: крупное ДТП в России всколыхнуло сеть

STYLERЖизнь    07.12.2019 - 19:25
9 детей в больнице: крупное ДТП в России всколыхнуло сеть
Авария в Нижнем Новгороде (фото: pexels.com)

В Нижнем Новгороде произошло серьезное ДТП

Авария в Нижнем Новгороде отправила в больницу девять детей и троих взрослых. ДТП произошло на улице Максима Горького, где столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Одна из машин вылетела на пешеходную зону и сбила людей. Всех детей доставили в областную больницу. При этом один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Взрослые направлены в центр им. Семашко.

Известно, что в аварии погибла учительница. Школьники 9-го класса шли по тротуару вместе с преподавательницами. После наезда одна из женщин скончалась в больнице, остальные получили травмы средней степени тяжести.

Напомним, что в центре Киева произошло масштабное ДТП. Пьяный водитель с "чудо-номерами" устроил гонки с полицией. При этом из-за аварии в районе Крещатика образовались большие пробки. За гонщиком гонялись все свободные экипажи нескольких районов столицы Украины.

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