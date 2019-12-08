Син співачки-українофобки потрапив в жахливу ДТП: перші подробиці

Валерія усі новини: син співачки потрапив у серйозну ДТП (фото: pixabay.com)

Син співачки Валерії потрапив в аварію

Валерія шокована аварією, в яку потрапив її молодший син Арсеній Шульгін. ДТП сталася в Ленінградській області. Через отриманих травм 21-річний Арсеній опинився в лікарні. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами чоловіка співачки Йосипа Пригожина, в момент аварії за кермом позашляховика Mercedes-Benz GLA 200 перебувала дівчина Арсенія. На своїй сторінці в Instagram Арсеній показав, що у машині розбитий передок і зад. Автомобіль врізався в залізний відбійник на дорозі.

Сам Арсеній заявив, що з ним все добре, але лікарі йому наклали кілька швів на губи, тому йому складно говорити. При цьому у дівчини зламана рука.

Хлопець розповів, що швидкість автомобіля була в межах норми, просто машину занесло на слизькій дорозі.

Варто зазначити, що сьогодні, 8 листопада, вночі у центрі Києва сталася смертельна ДТП. На спуску з Європейської площі на Поштову водій Audi в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де врізався в Skoda.

Від отриманих травм пасажирка Audi померла на місці. Крім того, каліцтва отримав ще один пасажир, але він відмовився від госпіталізації. Водія і пасажира Skoda доставили в лікарню.