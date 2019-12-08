В центре Киева произошло смертельное ДТП

Фото: место событися (facebook.com/KyivOperativ)

Пьяный водитель допустил столкновение

В Киеве на спуске с Европейской площади на Почтовую произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что водитель Audi, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Skoda.

В результате ДТП, погибла пассажир Audi и ещё один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался. Водителя и пассажира Skoda госпитализировали. У водителя Audi все признаки алкогольного опьянения.

На месте работают правохранители, которые и будут выяснять все обстоятельства ДТП.

Фото: место событися (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Киеве в субботу вечером, 7 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар.

РБК-Украина писало, что в городе Буча Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего погиб один человек.