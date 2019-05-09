Попадет в скандал: нумеролог предсказала судьбу сына Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Сын меган Маркл и принца Гарри вырастет творческой натурой

Сын Меган Маркл станет творческим человеком, но при этом в будущем ему грозит серьезный скандал в стиле "Секс, наркотики, рок-н-ролл". Такое мнение высказала популярный в Великобритании нумеролог Джейн Олтон в эфире телеканала ITV.

Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор в будущем может унаследовать черты характера своего отца, принца Гарри, который в юности частенько попадал в различные неприятные ситуации.

В Великобритании до сих пор помнят о том, как в прессу попали фотографии принца Гарри в голом виде. Он играл в бильярд на раздевание. Герцог Сассекский был очень буйной натурой до того, как встретил Меган Маркл. Но после свадьбы он стал намного спокойнее.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

Джейн Олтон проанализировала дату рождения Арчи Гаррисона и считает, что сын Меган Маркл в будущем может повторить судьбу своего отца.

"Возможно, мне не следовало об этом говорить. Речь идет об использовании его свободы", - рассказала нумеролог.

Также она отметила, что сын Меган Маркл и принца Гарри вырастет удивительно творческим человеком, но при этом он будет неуверенным в своих силах и способностях.

Меган Маркл и принц Гарри со своим сыном (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Он вырастет очень эмоциональным и ему не помешает немного концентрации. А еще Арчи Гаррисону будет хорошо работаться с людьми.

Напомним, ранее мы писали о том, что племянник Меган Маркл попал в громкий скандал.

А также рассказывали о том, что Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл.