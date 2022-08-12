Сын Игоря Пелыха рассказал о задачах спецназа Интернациональной роты ВСУ на фронте

Иван Пелых, сын знаменитого телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб в 2009 году в ДТП, защищает Украину с первых дней российского полномасштабного вторжения. Сначала в составе Сил территориальной обороны ВСУ, а сейчас - 1-й Интернациональной роты специального назначения.

Дрон "открывает двери"

Иван говорит, что сначала его не хотели брать в ТРО, так как в армии раньше не служил, но в итоге пропускным "билетом" стал дрон, в которых нуждались защитники Киевской области. Узнав о потребностях 112-й бригады терробороны, парень отправился к ним на базу.

"Стрелять из автомата я не умею, а управлять дроном умею. Пришел на их базу (по телефону, ясно, никто не отвечал) и говорю, что хочу присоединиться. Спрашивают: "Боевой опыт есть?" - "Нет" - "Строчку служил?" - "Нет" - "Все, гуляй". Тогда говорю: "А я с дроном" - "Ага, тебе сюда". Так я попал сначала в ТРО, где мы с конца февраля по середину марта катались по Киеву и искали ДРГ, потом по области немного помогали бригадам", - вспоминает он.

Как попал в интернациональный спецназ ВСУ

В апреле Пелых, владеющий английским языком, отправился с другими бойцами на учебу с британской морской пехотой, где познакомился со своим будущим командиром роты с позывным "Индия".

А позже все прошедшие обучение могли перейти в бригаду спецназначения.

"Концентрация знаний, которую британцы дали за месяц обучения, просто невероятна. Это не советские дедушки, которые тебе что-то рассказывают, а тебе их не хочется слушать. Там наоборот: занятие уже закончилось, а ты к ним сам бежишь и спрашиваешь: как это делается, как это. Они дали нам очень крутую базу, от которой потом мы отталкивались, в частности, при формировании нашей роты", - отмечает Иван.

Он также рассказал, что в их международной роте есть бойцы как с военным опытом, так и без такого. Поэтому полученные от инструкторов на учениях знания помогли все структурировать и "довести до общего знаменателя".

"Одним словом, подготовка была хорошая. Это не тот случай, когда ребята пришли, им дали автоматы: тут предохранитель, здесь затвор, передернул и вперед", - говорит Пелых.

О бойцах интернациональной роты

Побратимы Ивана - совершенно разные. Из украинцев в роте до этого никто не был военным, или же имел опыт, но давно. А вот иностранцы, в большинстве своем, служили в армиях своих стран, а некоторые участвовали в боевых действиях.

"Это преимущественно американцы и канадцы, прошедшие Ирак и Афганистан, поэтому для них война - это не удивительно. Хотя им здесь тоже интересно. Один из американцев, очень крутой пулеметчик, был в Ираке 3 года. Спросил его однажды, как ему здесь, и он мне сказал интересную штуку. Говорит, через три недели на позиции в Григоровке он чувствует, будто научился большему, чем через 3 года в Ираке. Потому что здесь совсем другая война", - рассказывает Пелых.

Иван Пелых, военный ВСУ (tyzhden.ua)

О мотивации бойцов иностранцев

Как отмечает Иван, его побратимы - граждане других государств, воспринимают российскую войну против Украины так же, как и украинцы.

"Понимают, что есть добро, а зло. А еще им нравится эта четкая линия фронта, а не что-то непонятное. Я их тоже спрашивал, почему они здесь. Подавляющее большинство уверяет, что по идейным соображениям. Говорят, "я понимаю, что это несправедливо и вместо того, чтобы сидеть и писать посты поддержки и ставить украинский флаг на биос, я могу приехать сюда и быть полезным"", - сказал он.

Пелых также добавил, что бойцы роты из Тайваня, Грузии и Беларуси внимательно наблюдают за происходящем на войне и учатся.

У военных Интернациональной роты в контракте есть "плюшка"

Иностранцы, защищающие Украину в рядах ВСУ, подписывают обычный контракт на 3 года. Но, объясняет Иван, у них есть "плюшка": через 2 месяца могут его разорвать без объяснений.

"И, собственно, таким образом половина роты после Лисичанска от нас тупо убежала, потому что страшно", - говорит он.

О функции Интернациональной роты спецназа

Пелых рассказал, что функция его роты - быть мобильным резервом, подскочить туда, где это нужно и сделать то, что нужно.

"В начале войны нас хотели использовать, как обычную механизированную бригаду, посадить в окопы на линии фронта: сидите, пацаны, держите фронт. Но передумали...

Такого понятия, как легкая пехота, как мы себя позиционируем, в уставе ВСУ попросту нет. Там не предусмотрено наличие людей с автоматами, которые могут быстро перейти куда-то и быть мобильными. Есть механизированное подразделение и все. Поэтому, учитывая обстоятельства, наша функция - быть, так сказать, затычкой в ​​одном месте. Четыре позиции, где мы были, с трех сторон были окружены, только сзади наши. И наша задача заключалась в том, чтобы туда зайти, закрепиться и ждать, когда кто-нибудь придет...

...Я бы сказал, (работа) довольно проста и четкая. Но когда нужно выполнить задачу и ты понимаешь, что сделать ее так, как тебе сказали - нельзя, и нужно сделать как-то иначе, это скорее головоломка. Надо придумать такой вариант, который окажется верным. Командованию не очень это нравится, однако пока мы один из самых боеспособных подразделений батальона. Пока у нас все удавалось хорошо, значит, мы все делаем верно", - объясняет он.

О боях на востоке Украины

Рассказывая о сражениях в Донецкой и Луганской областях с российскими войсками, Иван признается, что был готов к такому характеру боев.

"В принципе ожидания и реальность довольно-таки совпали. Я бы не сказал, что увидел на Востоке то, что было для меня кардинально новым. Хорошо помню Лисичанск. Лежу в окопе около полуночи, по нас обстрел. И здесь они запускают сигнальные ракеты, подсвечивающие все вокруг, как в фильме "1917". Там была сцена, когда герой пробегает мимо горящего здания - темнота, черный силуэт и оранжевый цвет. Все абсолютно один в один: эта сигнальная ракета, которая все подсвечивает оранжевым, звезды, силуэты...

Но особого экшена в Лисичанске у нас не было. Мы сидели под артой и ждали. Просто, чтобы там кто-то был. Больше экшена было в Григоровке. На другой день, когда мы с утра начали летать, по нам заработал танк. И поначалу это реально очень необычно и стремно, когда по тебе работает танк или миномет. В 30 метрах хату буквально разнесло на куски", - говорит Пелых.

Военный признается, что если в Лисичанске его рота часто находилась под массивными обстрелами противника, то в Григоровке уже "было немного интереснее".

"Там мы уже активизировались, давали им ответ, ходили малыми группами на другую сторону реки, была диверсионная работа, стрелковые бои один на один и т.д. Но подавляющее большинство времени у тебя таки пикник с артиллерией. Ты сидишь или в окопе, или в подвале, или если не повезло, в каком-нибудь овраге. В любом углублении, которое может быть", - описывает ситуацию Иван.

Видео от Игоря Пелыха об обороне Григоровки

Как при обстрелах определить расстояние, что и куда летит

Пелых поделился лайфхаком, как это делать:

Слушаешь звук выхода, то есть "бум". Дальше слушаешь звук прихода, то есть "бум", но уже рядом. Считаешь количество секунд.

Если это миномет, то минометный снаряд в среднем летит 330 метров в секунду, соответственно количество секунд умножаешь на 330 и имеешь примерную дистанцию.

"Потому что есть погрешность, пока звук дойдет до тебя, пока отойдет. Но плюс-минус это и есть дистанция", - объясняет он.

А еще миномет и танк звучат по-разному, и НУРСы по-разному, добавляет Иван.

"Миномет так: "сшшш". А танк: "фррр". "Кассетку" слышно, когда она наверху взрывается. Выход не слышно, потому что это РСЗО, они в 15 км стреляют и ты его не услышишь, разве что очень тихо. Но когда много взрывов слышишь на горе, это точно "кассета" и надо реагировать. Сначала падай, потом ищи укрытие - чем глубже, тем лучше", - говорит он.

Спец по дронам

Пелых отвечает за все, что связано с дронами в составе роты, и по факту на уровне батальона.

"До недавнего времени отвечал именно за полеты, но теперь мы работаем над тем, чтобы у нас было еще антидроновое направление с антидроновым ружьем, на которое мы собрали средства (450 тысяч гривен меньше чем за 3 суток). Чтобы чужие дроны к нам не летали", - рассказал он.

История о душе на фронте

Также Пелых поделился интересной историей с передовой, которая породила новую традицию в роте.

"У нас вообще очень интересная традиция с домами и КНП (командно-наблюдательный пункт). Если наш ротный "Индия" ходил мыться в душ - все, гаплык. Немедленно в бронежилеты, каски и бегом в подвал. Он 3 раза ходил мыться, и 3 раза нам разносило КНП. Теперь он не ходит мыться категорично. Я даже сказал, что когда он в Киеве пойдет мыться, то попрошу, чтобы все мои уехали куда-нибудь на всякий случай, потому что кто его знает", - сказал Иван.