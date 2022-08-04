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Боец ВСУ три недели воевал со сломанным хребтом. Врачи были шокированы

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Четверг 04 августа 2022 17:55
Боец ВСУ три недели воевал со сломанным хребтом. Врачи были шокированы Коллаж РБК-Украина: военный ВСУ со сломанным хребтом даже не обратил внимание на ранение
Автор: Владимир Костырин

Военный ВСУ на фронте получил ранение осколком кассетной бомбы во время вражеского обстрела, элемент которой застрял в позвоночнике. Но 44-летний боец даже не подозревал о такой проблеме, и продолжал воевать на передовой почти 3 недели, пока боль в пояснице не побудила воина обратиться к медикам.

Об этом 4 августа передает издание ZAXID.NET.

Военный сказал врачам, что у него, возможно, радикулит, так как сильно болит поясница, поднялась температура до 39 градусов и не спадает несколько дней.

Бойца направили на рентген, результаты которого шокировали медиков.

"При обстреле элемент кассетной бомбы, так называемая "стрелка", попала в левое подреберье, сломала два позвонка в поясничном отделе позвоночника и застряла в позвоночнике", - рассказывает врач военно-полевого госпиталя, львовский сосудистый хирург Тарас Кобза.

Боец ВСУ три недели воевал со сломанным хребтом. Врачи были шокированы

"Стрелка" кассетной бомбы сломала 2 поясничных позвонка и застряла в позвоночнике (фото: zaxid.net)

Само ранение элементом кассетного боеприпаса произошло еще 13 июля, а к медикам пациент обратился лишь в начале августа.

"Он практически три недели воевал со сломанным хребтом", - отмечает Кобза.

Обломки сломанных позвонков могли повредить нервы и сосуды. Однако, к счастью, этого не произошло. Когда боец шел в полевой госпиталь, он даже не подозревал, что в позвоночнике у него - застрявшая "стрелка" кассетной бомбы.

Элемент вражеского боеприпаса сделал прокол кожи всего на 1 мм, и защитник Украины даже его не заметил - подумал, что это обычная родинка.

Боец ВСУ три недели воевал со сломанным хребтом. Врачи были шокированы

След от проникновения элемента кассетной бомбы боец принял за родинку (фото: zaxid.net)

Военного отправили из зоны боевых действий в больницу для прохождения лечения.

Медик также объяснил, почему мужчина не почувствовал боли после такого ранения. Дело в том, что во время боев и сильных обстрелов из-за выделения адреналина воины могут просто не ощущать минимальных повреждений.

Также врачи рассказывают, что если пуля или обломок снаряда летят с очень высокой скоростью, то ткань не дает болевого симптома - при чрезвычайно быстром проникновении внутрь тела нервные окончания не успевают об этом сообщить.

Напомним, ранее хирурги в Киеве вытащили осколок вражеского снаряда из сердца тяжелораненого военного ВСУ, не останавливая орган, а также в Институте сердца показали видео этой сверхсложной операции.

А также мы писали, что во перед этим во Львове врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое.

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