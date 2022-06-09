Сын Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде: 113 млрд не повод для выпендрежа (фото)

"Ничего необычного для Украины, просто Говард Баффетт, сын американского миллиардера, одного из самых богатых людей мира, во время визита в Киев по железной дороге", - говорится на Facebook-странице УЗ, где и опубликовано фото 67-летнего богача в компании проводников.

Говард Баффетт в Украине (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Зачем Баффет приехал в Украину?

Баффет-младший прибыл в нашу страну по приглашению Владимира Зеленского.

Ведь ранее президент Украины пригласил представителей американского бизнеса присоединиться к проектам восстановления орошаемых систем в Одесской области, поддержки наших людей, разминирования и реформирования школьного питания.

Так как старший сын легендарного филантропа и сам занимается благотворительностью в сфере сельского хозяйства много лет и совершил немало проектов в мире, то он не смог отказаться.

Таким образом Говард Уорренович стал одним из первых бизнесменов из США, который вызвался помочь украинцам.

Кто такой Говард Баффет

Говард Грэм Баффетт является известным бизнесменом, филантропом, экс-политиком, а еще фотографом, фермером и экоактивистом.

В штате Иллинойс, где проживает Говард с семьей, он владеет огромной фермой площадью в 1500 акров.

Также у него есть исследовательские фермы в Аризоне и Южной Африке. Он является сторонником природоохранного земледелия без обработки.

В свое время он был директором Coca-Cola Company, Lindsay Corporation, Archer Daniels Midland Company, The GSI Group и других известных компаний и корпораций.

Говард Баффетт (фото: wikipedia.org)

О его состоянии, однако, западные СМИ не слишком распространяются. А вот о его отце, которого называют "оракулом" или "мудрецом" Омахи, знают все.

91-летний Уоррен Баффетт и сегодня ежемесячно приумножает свое состояние.

При этом бизнесмен пообещал в свое время отдать 99% своих денег на благотворительные дела.

Интересно, что Баффетт-старший ведет довольно скромный образ жизни. Вот, например, его дом в Омахе:

Дом Уоррена Баффетта (фото: wikipedia.org)

Поэтому неудивительно, что его дети пошли по следам отца и не "выпендриваются" своим богатством.