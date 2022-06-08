На вокзале Киева появилось очень важное нововведение: о чем идет речь (фото)
В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале ввели новшества для усиления мер безопасности. Теперь при входе появились металлоискатели и не только, а сам проверочный осмотр стал напоминать процедуры в аэропорту.
О нововведениях на столичном вокзале рассказали в Укрзализныце.
Что включает в себя система проверки
Комплексная система осмотра была установлена для повышения безопасности пассажиров, объяснили в компании.
Она включает в себя:
- 2 стационарных металлоискателя ("рамка"),
- 4 рентгено-телевизионных интроскопа,
- ручные металлодетекторы,
- мобильную рентгено-телевизионную установку.
Учитывайте время на проверку
Как обратила внимание заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, появление таких усиленных мер безопасности на ж/д вокзале важно учитывать всем пассажирам, ведь нужно теперь приезжать со значительным запасом времени.
"Проскочить в последнюю минуту уже не получится. Учтите, пожалуйста, чтобы не опоздать", - рекомендует она.
Как выглядят такие рамки на вокзале Киева
На центральном ж/д вокзале Киева усилили меры безопасности (фото: facebook.com/natalka.makogon)
Ранее мы писали, что украинцы, бежавшие из зон боевых действий, могут прямо в поезде оформить заявление на проживание, а на вокзале - получить деньги.
Напомним также, что в столице усилили контроль за соблюдением комендантского часа.