Син Воррена Баффета приїхав у Київ на звичайному поїзді: 113 млрд не привід для понтів (фото)

"Нічого незвичного для України, просто Говард Баффет, син американського мільярдера, одного з найбагатших людей світу, під час візиту до Києва залізницею", - йдеться на Facebook-сторінці УЗ, де й опубліковане фото 67-річного багатія у компанії провідників.

Говард Баффет в Україні (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Навіщо Баффет приїхав в Україну?

Баффет-молодший прибув до нашої країни на запрошення Володимира Зеленського.

Адже раніше президент України запросив представників американського бізнесу приєднатися до проєктів відновлення зрошуваних систем в Одеській області, підтримки наших людей, розмінування та реформування шкільного харчування.

Так як старший син легендарного філантропа й сам займається благодійністю у сфері сільського господарства багато років й здійснив чимало проєктів у світі, то він не зміг відмовитися.

Таким чином Говард Ворренович став одним з перших бізнесменів зі США, який зголосився допомогти українцям.

Хто такий Говард Баффет

Говард Грем Баффет є знаним бізнесменом, філантропом, екс-політиком, а ще фотографом, фермером і екоактивістом.

У штаті Іллінойс, де проживає Говард з родиною, він володіє величезною фермою площею у 1500 акрів.

Також у нього є дослідницькі ферми в Арізоні та Південній Африці. Він є прихильником природоохоронного землеробства без обробки.

Свого часу він був директором Coca-Cola Company, Lindsay Corporation, Archer Daniels Midland Company, The GSI Group та інших знаних компаній і корпорацій.

Говард Баффет (фото: wikipedia.org)

Про його статки, одначе, західні ЗМІ не надто розповсюджуються. А от про його батька, якого називають "оракулом" або "мудрецем" Омахи, знають всі.

91-річний Воррен Баффет і сьогодні щомісячно примножує свої статки.

При цьому бізнесмен пообіцяв свого часу віддати 99% своїх грошей на благодійні справи.

Цікаво, що Баффет-старший веде доволі скромний образ життя. Ось, наприклад, його будинок в Омасі:

Будинок Воррена Баффета (фото: wikipedia.org)

Тому не дивно, що його діти пішли слідами батька і не "випендрюються" своїм багатством.