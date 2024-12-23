Святвечір: які з 12 традиційних страв найбільш калорійні

Калорійність найголовніших страв на Святий вечір

Страва Калорійність (на 100 г) Кутя 239 ккал Узвар 60 ккал Вареники з капустою 180 ккал Голубці з рисом і грибами 150 ккал Смажена риба 220 ккал Тушкована капуста 70 ккал Мариновані гриби 25 ккал Оселедець 160 ккал Борщ пісний 50 ккал Картопля печена 90 ккал Салат з буряка та горіхів 140 ккал Пампухи 300 ккал

Найбільш калорійні страви Святвечора

Пампухи - 300 ккал

Смажені в олії, ці маленькі булочки з начинками - абсолютний лідер за калорійністю. Їх краще споживати в помірній кількості.

Пампухи - дуже калорійна страва (фото: wikipedia.org)

Кутя - 239 ккал

Основа з пшениці, меду, маку та горіхів робить кутю ситною та солодкою, але й калорійною.

Кутя - доволі калорійна страва (фото: wikipedia.org)

Смажена риба - 220 ккал

Хоча риба є корисним джерелом білків, спосіб її приготування значно збільшує калорійність.

Вареники з капустою - 180 ккал

Незважаючи на пісну начинку, тісто додає значну частину калорій.

Оселедець - 160 ккал

Ця страва містить корисні жири, але має високу калорійність через маринад.

Найменш калорійні страви Святвечора

До низькокалорійних страв належать мариновані гриби (25 ккал), пісний борщ (50 ккал) та узвар (60 ккал).

Пісний борщ містить всього 50 калорій (фото: wikipedia.org)

Вони можуть стати гарним вибором для тих, хто прагне зменшити загальну кількість спожитих калорій.