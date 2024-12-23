Святвечір: які з 12 традиційних страв найбільш калорійні

Традиційний святковий стіл на Святвечір - це 12 пісних страв (зазвичай кутя, борщ, голубці, узвар тощо). Але чи всі вони однаково корисні для фігури?
РБК-Україна (проект Styler) за допомогою калькулятора калорійності продуктів харчування дізналося, які найпопулярніші серед українців пісні страви на столі у Святвечір мають найбільше калорій.
|Страва
|Калорійність (на 100 г)
|Кутя
|239 ккал
|Узвар
|60 ккал
|Вареники з капустою
|180 ккал
|Голубці з рисом і грибами
|150 ккал
|Смажена риба
|220 ккал
|Тушкована капуста
|70 ккал
|Мариновані гриби
|25 ккал
|Оселедець
|160 ккал
|Борщ пісний
|50 ккал
|Картопля печена
|90 ккал
|Салат з буряка та горіхів
|140 ккал
|Пампухи
|300 ккал
Пампухи - 300 ккал
Смажені в олії, ці маленькі булочки з начинками - абсолютний лідер за калорійністю. Їх краще споживати в помірній кількості.
Пампухи - дуже калорійна страва (фото: wikipedia.org)
Кутя - 239 ккал
Основа з пшениці, меду, маку та горіхів робить кутю ситною та солодкою, але й калорійною.
Смажена риба - 220 ккал
Хоча риба є корисним джерелом білків, спосіб її приготування значно збільшує калорійність.
Вареники з капустою - 180 ккал
Незважаючи на пісну начинку, тісто додає значну частину калорій.
Оселедець - 160 ккал
Ця страва містить корисні жири, але має високу калорійність через маринад.
До низькокалорійних страв належать мариновані гриби (25 ккал), пісний борщ (50 ккал) та узвар (60 ккал).
Пісний борщ містить всього 50 калорій (фото: wikipedia.org)
Вони можуть стати гарним вибором для тих, хто прагне зменшити загальну кількість спожитих калорій.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Wikipedia, Таблиця калорійності продуктів.