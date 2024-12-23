Святвечер: какие из 12 традиционных блюд наиболее калорийные

Калорийность самых главных блюд на Святой вечер

Блюдо Калорийность (на 100 г) Кутья 239 ккал Узвар 60 ккал Вареники с капустой 180 ккал Голубцы с рисом и грибами 150 ккал Жареная рыба 220 ккал Тушеная капуста 70 ккал Маринованные грибы 25 ккал Сельдь 160 ккал Борщ постный 50 ккал Картофель печеный 90 ккал Салат из свеклы и орехов 140 ккал Пампухи 300 ккал

Самые калорийные блюда Святого вечера

Пампушки - 300 ккал

Жареные в масле, эти маленькие булочки с начинками - абсолютный лидер по калорийности. Их лучше потреблять в умеренном количестве.

Пампушки - очень калорийное блюдо (фото: wikipedia.org)

Кутья - 239 ккал

Основа из пшеницы, меда, мака и орехов делает кутью сытной и сладкой, но и калорийной.

Кутья - довольно калорийное блюдо (фото: wikipedia.org)

Жареная рыба - 220 ккал

Хотя рыба является полезным источником белков, способ ее приготовления значительно увеличивает калорийность.

Вареники с капустой - 180 ккал

Несмотря на постную начинку, тесто добавляет значительную часть калорий.

Сельдь - 160 ккал

Это блюдо содержит полезные жиры, но имеет высокую калорийность из-за маринада.

Наименее калорийные блюда Святвечера

К низкокалорийным блюдам относятся маринованные грибы (25 ккал), постный борщ (50 ккал) и узвар (60 ккал).

Постный борщ содержит всего 50 калорий (фото: wikipedia.org)

Они могут стать хорошим выбором для тех, кто стремится уменьшить общее количество потребляемых калорий.