Святвечір 6 січня: що не можна робити перед Різдвом, головні прикмети

6 січня напередодні Різдва Христового відзначають Святвечір. Також у цей день закінчується Різдвяний піст, який тривав 40 днів. Цього дня віруючі утримувалися від їжі до сходу першої зірки, яка символізувала Різдво Сина Божого.
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Різдвяний Святвечір - це час хороших думок, позбавлення негативу і також час для того, щоб побути з сім'єю.
Коли в домі панували мир, спокій і злагода, а всі прикрощі та смутку вдавалися до забуття. За старовинним звичаєм святковий стіл 6 січня спочатку посипали сіном, на згадку про вертеп і ясла, перший притулок Христа.
Потім його покривали скатертиною, з-під якої шановний член сім'ї мав витягнути соломинку. Якщо вона була довгою, розраховували на добрий урожай, коротка соломинка передбачала потребу.
На стіл ставили кутю та 12 страв, першим сідав господар будинку та підкидав кутю до стелі. Сім'я стежила, скільки прилипне зерен, ось стільки з'явиться у новому році ягнят та іншої живності. Друга порція призначалася врожаю зернових, третя передбачала кількість роїв, адже традиційно у кожному господарстві тримали бджіл. Лише після цього починали вечеряти.
До речі, наші пращури вірили, що малюк, який народився на Святвечір або на Різдво, буде улюбленцем долі, у якого все в житті складеться добре.
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