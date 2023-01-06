Святвечер 6 января: что нельзя делать перед Рождеством, главные приметы

6 января в канун Рождества Христова отмечают Святвечер. Также в этот день заканчивается Рождественский пост, который длился 40 дней. В этот день верующие удерживались от еды до востока первой звезды, которая и символизировала Рождество Сына Божьего.
Обо всех приметах и запретах на Святвечер - читайте в материале Styler.
Рождественский Святвечер - это время хороших мыслей, избавления от негатива и также время для того, чтобы побыть с семьей.
Когда в доме царили мир, спокойствие и согласие, а все горести и печали предавались забвению. По старинному обычаю праздничный стол 6 января сначала посыпали сеном, в память о вертепе и яслях, первый приют Христа.
Затем его покрывали скатертью, из-под которой уважаемый член семьи должен был вытянуть соломинку. Если она была длинной, рассчитывали на хороший урожай, короткая соломинка предсказывала нужду.
На стол ставили кутью и 12 блюд, первым садился хозяин дома и подбрасывал кутью к потолку. Семья следила, сколько прилипнет зерен, вот столько появится в новом году ягнят и другой живности. Вторая порция предназначалась урожаю зерновых, третья предсказывала количество роев, ведь традиционно в каждом хозяйстве держали пчел. Только после этого начинали ужинать.
Кстати, наши предки верили, что малыш, родившийся в Святвечер или на Рождество, будет любимцем судьбы, у которого все в жизни сложится хорошо.
День ангела отмечают: Евгения, Николай, Сергей, Любовь, Марат.
Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.
Читайте также, как убрать елку так, чтобы не засыпать все иголками.