Святвечір 6 січня: що не можна робити перед Різдвом, головні прикмети

6 січня напередодні Різдва Христового відзначають Святвечір. Також у цей день закінчується Різдвяний піст, який тривав 40 днів. Цього дня віруючі утримувалися від їжі до сходу першої зірки, яка символізувала Різдво Сина Божого.

Про всі прикмети та заборони на Святвечір - читайте у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Різдвяний Святвечір - це час хороших думок, позбавлення негативу і також час для того, щоб побути з сім'єю.

Коли в домі панували мир, спокій і злагода, а всі прикрощі та смутку вдавалися до забуття. За старовинним звичаєм святковий стіл 6 січня спочатку посипали сіном, на згадку про вертеп і ясла, перший притулок Христа.

На Святвечір на столі має бути 12 страв (фото: pixabay.com)

Потім його покривали скатертиною, з-під якої шановний член сім'ї мав витягнути соломинку. Якщо вона була довгою, розраховували на добрий урожай, коротка соломинка передбачала потребу.

На стіл ставили кутю та 12 страв, першим сідав господар будинку та підкидав кутю до стелі. Сім'я стежила, скільки прилипне зерен, ось стільки з'явиться у новому році ягнят та іншої живності. Друга порція призначалася врожаю зернових, третя передбачала кількість роїв, адже традиційно у кожному господарстві тримали бджіл. Лише після цього починали вечеряти.

Прикмети цього дня

Ясний день – до багатого врожаю влітку.

Завірюха у Святвечір означає, що меду цього року буде багато.

Відлига 6 січня - врожаю огірків і проса влітку не чекай.

Видно чорні стежки на снігу — добре вродиться гречка.

Випав сніг — чекай цього року на гарні звістки.

Що категорично не можна робити на Святвечір

Приймати їжу до заходу сонця. Напередодні Різдва віруючі не їдять протягом усього дня, доки на небі не спалахне перша зірка. Тільки після цього можна сідати за стіл.

Носити темний одяг. Зустрічати Різдво у чорному – погана прикмета. Цього дня заведено одягатися у світлий новий і чистий одяг.

Лаятися і сваритися. Не варто з'ясовувати стосунки у це свято.

Займатися домашніми справами у Святвечір не можна, все потрібно зробити заздалегідь, цього дня можна лише готувати.

Ворожити.

До речі, наші пращури вірили, що малюк, який народився на Святвечір або на Різдво, буде улюбленцем долі, у якого все в житті складеться добре.

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