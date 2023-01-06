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Святвечер 6 января: что нельзя делать перед Рождеством, главные приметы

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Пятница 06 января 2023 06:01
Святвечер 6 января: что нельзя делать перед Рождеством, главные приметы Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

6 января в канун Рождества Христова отмечают Святвечер. Также в этот день заканчивается Рождественский пост, который длился 40 дней. В этот день верующие удерживались от еды до востока первой звезды, которая и символизировала Рождество Сына Божьего.

Обо всех приметах и запретах на Святвечер - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

Рождественский Святвечер - это время хороших мыслей, избавления от негатива и также время для того, чтобы побыть с семьей.

Когда в доме царили мир, спокойствие и согласие, а все горести и печали предавались забвению. По старинному обычаю праздничный стол 6 января сначала посыпали сеном, в память о вертепе и яслях, первый приют Христа.

Святвечер 6 января: что нельзя делать перед Рождеством, главные приметыНа Святвечер на столе должно быть 12 блюд (фото: pixabay.com)

Затем его покрывали скатертью, из-под которой уважаемый член семьи должен был вытянуть соломинку. Если она была длинной, рассчитывали на хороший урожай, короткая соломинка предсказывала нужду.

На стол ставили кутью и 12 блюд, первым садился хозяин дома и подбрасывал кутью к потолку. Семья следила, сколько прилипнет зерен, вот столько появится в новом году ягнят и другой живности. Вторая порция предназначалась урожаю зерновых, третья предсказывала количество роев, ведь традиционно в каждом хозяйстве держали пчел. Только после этого начинали ужинать.

Приметы этого дня

  • Ясный день — к богатому урожаю летом.
  • Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.
  • Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.
  • Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.
  • Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.

Что категорически нельзя делать на Святвечер

  • Принимать пищу до заката. Накануне Рождества верующие не едят в течение всего дня, до тех пор, пока на небе не загорится первая звезда. Только после этого можно садится за стол.
  • Носить темные одежды. Встречать Рождество в черном - плохая примета. В этот день принято облачаться в светлую новую и чистую одежду.
  • Ругаться и ссориться. Не стоит выяснять отношения в этот праздник.
  • Заниматься домашними делами в Святвечер нельзя, все нужно сделать заранее, в этот день можно только готовить.
  • Гадать.

Кстати, наши предки верили, что малыш, родившийся в Святвечер или на Рождество, будет любимцем судьбы, у которого все в жизни сложится хорошо.

День ангела отмечают: Евгения, Николай, Сергей, Любовь, Марат.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

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