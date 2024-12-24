Святвечір 24 грудня: що категорично не можна робити і як правильно відзначати свято

24 грудня Україна за новим календарем відзначає Навечір'я Різдва Христового або Різдвяний Святвечір. Це одна з найважливіших дат в церковному календарі.
Про те, що можна і не можна робити у Святвечір, а також кого сьогодні привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
В Святвечір предки намагалися завершити всі справи та приготування до головної трапези. Оскільки сьогодні - останній день Різдвяного посту, до кінця доби дотримуються його заборон. Іноді в клопотах не їли аж до вечері. Втім, також вважалася, що дотримання посту допоможе дівчатам - сприятиме вдалому шлюбу.
До Святвечора готують 12 пісних страв, головною з яких є кутя. Помолившись та запаливши свічку, сідали за стіл тоді, коли на небі з'являлася перша зоря.
Також обов'язково ставили додаткову тарілку - для душ померлих родичів, які, згідно з віруваннями, у Святвечір відвідують живих близьких.
Кутя - головна страва на святковому столі (фото: instagram.com/pobutova_himiya)
Під час святкової вечері потрібно скуштувати всі страви на столі. І лише після закінчення трапези та молитви можна колядувати. Окрім цього, в деяких регіонах України було заведено приносити кутю родичам.
До Різдва оселю прикрашали традиційним українським декором. Наприклад, різдвяним павуком - з'єднаними між собою ромбами з соломинок. Прикрасу підвішували до стелі і знімали ледь не влітку, а за цей час "павук" збирав негативну енергію.
Різдвяний павук (wikipedia.org, User Pravdomir)
Іншим важливим символом Різдва є дідух. Його робили з першого або останнього снопа під час жнив. У Святвечір його урочисто вносили до хати та ставили під іконами, на покутті. За тиждень дідуха спалювали - тоді, за віруваннями пращурів, з димом на небо поверталося душі померлих, які приходили в гості на Святвечір.
Для того, щоб провести наступний рік в злагоді та відігнати нещастя, на Святвечір не можна:
За новим стилем, 24 грудня іменини у людей з такими іменами: Інокентій, Агата, Клавдія, Микола, Євгенія, Сергій.
Також за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Лука, Данило, Петро, Іван, Микола.
До речі, раніше ми писали про те, яку страву потрібно з'їсти першою на Святвечір
А також детально розповідали, які страви не можна ставити на стіл у Святвечір.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія, книга Олекси Воропая "Звичаї нашого народу".