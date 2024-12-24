Святвечер 24 декабря: что категорически нельзя делать и как правильно отмечать праздник

Какие главные традиции Святвечера

В Святвечер предки старались завершить все дела и приготовления к главной трапезе. Поскольку сегодня - последний день Рождественского поста, до конца суток придерживаются его запретов. Иногда в хлопотах не ели вплоть до ужина. Впрочем, также считалось, что соблюдение поста поможет девушкам - будет способствовать удачному браку.

К Святвечеру готовят 12 постных блюд, главным из которых является кутья. Помолившись и зажегши свечу, садились за стол тогда, когда на небе появлялась первая звезда.

Также обязательно ставили дополнительную тарелку - для душ умерших родственников, которые, согласно верованиям, в Святвечер посещают живых близких.

Кутья - главное блюдо на праздничном столе (фото: instagram.com/pobutova_himiya)

Во время праздничного ужина нужно попробовать все блюда на столе. И только после окончания трапезы и молитвы можно колядовать. Кроме этого, в некоторых регионах Украины было принято приносить кутью родственникам.

К Рождеству дом украшали традиционным украинским декором. Например, рождественским пауком - соединенными между собой ромбами из соломинок. Украшение подвешивали к потолку и снимали чуть ли не летом, а за это время "паук" собирал негативную энергию.

Рождественский паук (wikipedia.org, User Pravdomir)

Другим важным символом Рождества является дидух. Его делали из первого или последнего снопа во время жатвы. В Святвечер его торжественно вносили в дом и ставили под иконами, на покутье. Через неделю дидуха сжигали - тогда, по верованиям предков, с дымом на небо возвращались души умерших, которые приходили в гости на Святвечер.

Что сегодня нельзя делать

Для того, чтобы провести следующий год в согласии и отогнать несчастье, на Святвечер нельзя:

есть мясные и молочные блюда, а также блюда с яйцами

ссориться, раздражаться и сквернословить

отказывать помочь кому-то

работать

носить грязную или темную одежду

путешествовать или отказываться от семейного ужина - весь год можно провести в путешествиях

Главные приметы этого дня

Если сегодня ночь лунная - будет обильный урожай на бахчевые культуры

Сегодня метель - меда будет много

На Святвечер идет снег - яблоки принесут обильный урожай

В этот день вечером небо чистое и звездное - лето будет сухое и урожайное, а также уродится орех

У кого сегодня именины

По новому стилю, 24 декабря именины у людей с такими именами: Иннокентий, Агата, Клавдия, Николай, Евгения, Сергей.

Также по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Лука, Даниил, Петр, Иван, Николай.