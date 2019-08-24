Притула высказался о выборах в Раду и оценил результаты для "Голоса"

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула назвал позитивные и негативные впечатления от выборов в Раду

Сергей Притула не прошел в Верховную Раду по результатам парламентских выборов 2019, но не прекратит заниматься политической деятельностью в составе партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук. Об этом известный шоумен, ведущий "Нового канала" сказал в интервью Styler.

По словам Притулы, то, что партия "Голос" прошла в Раду, - это большой позитив, ведь открывает для этой политсилы много возможностей. Но остался у шоумена и определенный негативный осадок - "существенно более низкий уровень электоральной поддержки", чем тот, на который Притула лично рассчитывал.

"У нас в Раде будет только 20 "штыков". Однако мы готовы к таким вызовам и попробуем доказать, что главное не количество, а качество. Определились с комитетами, провели стратегическую сессию. Фракция готова к работе. Меня в ней нет, я в Раду не прошел. Но как член политсовета партии "Голос", конечно же, собираюсь влиять на работу и партии, и фракции", - сказал Притула.

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

На вопрос, кто из будущих нардепов, по его мнению, откровенно не заслуживает быть в новом парламенте, Притула ответил, что его личные предпочтения "сейчас не имеют никакого значения".

"Украинцы сделали свой выбор, и сейчас в ВР есть партия, которая имеет большинство. Это – "Слуга Народа". Они будут формировать правительство. А насчет работы спикера (кто бы это был) или отдельно взятых депутатов, то я бы предпочел подождать, пока Рада нового созыва заработает, и тогда делать какие-то выводы", - пояснил Сергей Притула.

Ранее Притула жестко высказался о дуэте Анна-Мария.

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