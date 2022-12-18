Святого Миколая 2022: що суворо заборонено робити у свято, щоб не накликати біду

День Святого Миколая за церковним календарем ми відзначимо 19 грудня. Це свято має особливі традиції і звичаї, а також суворі заборони, порушивши які можна накликати біду.
Що можна і не можна робити – читайте нижче в матеріалі Styler.
Найвідомішою традицією, яка збереглася і понині, є дарування дітям подарунків. Їх варто покласти під подушку в ніч проти 19 грудня, щоб малюк знайшов сюрприз "від Миколайчика", прокинувшись вранці.
А от неслухняним дітям замість подарунку в якості покарання колись клали під подушку різочку - тонкий гнучкий прутик з куща або дерева.
Крім того дітям до цього свята варто приготувати особливі медові пряники, які називаються "миколайчики".
19 грудня варто пробачити своїм ворогам і помиритися із тими, з ким ви у сварці.
"На Микольщину клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі", - казали колись наші пращури.
Колись вірили, що це свято - останній день, коли можна віддати всі борги, інакше сім’я в наступному році бідуватиме.
Спечіть для дітлахів миколайчики (фото: instagram.com/neodynoki)
У свято не варто працювати по дому - прати, прибирати, прасувати. Але й зустрічати його в брудній оселі не можна. Тож приберіть дім заздалегідь, щоб не накликати біду.
Не варто шити, в'язати, вишивати. Заборонено брати до рук ножиці, особливо вагітним. Із цим пов'язана іще одна заборона - стригти нігті чи волосся.
Заборонено на Миколая відмовляти у допомозі нужденним - у свято треба бути добрим та милосердним.
Звісно ж 19 грудня заборонено лаятися, сваритися, конфліктувати, поганословити та бажати іншим зла. Батькам на Миколая Чудотворця не можна кричати на дітей.
Не варто в цей день брати гроші у борг - навпаки, борги треба повернути.
Оскільки свято випадає на період Різдвяного посту, не можна їсти продукти тваринного походження. Виняток складає риба, якою можна поласувати на честь свята.
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