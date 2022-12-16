Як вибрати корисні солодощі для дітей на Миколая: 5 порад від лікарів

Напередодні Святого Миколая батьки готують подарунки для малечі. Традиційно разом із іграшками тішать дітей і солодощами. Проте навіть у свято не треба забувати про шкоду надмірної кількості цукру, яку містять звичні цукерки та шоколадки.

Про те, як вибрати корисні солодощі для дітей на свято, пояснюють на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook .

Як вибрати корисні солодощі для дітей

"Цьогоріч новорічні свята не будуть такими як завжди. Ми живемо в час війни, вечори проводимо при свічках і під звуки повітряних тривог. А діти - просять замість іграшок перемогу, повернутися додому чи повернення з війни батьків. Звісно, Святий Миколай не всесильний. Проте, малеча хоча б без солодких подарунків не залишиться", - йдеться у повідомленні.

Вибрати корисні солодощі для дітей допоможуть наступні поради:

Замініть шоколад на цукерки з пастили із натурального соку, без цукру.

Замість цукрових льодяників, подаруйте будь-які сухофрукти без додавання цукру.

Пакетований сік чи газовані солодкі напої краще замінити на натуральний морс чи ягідно-фруктовий чай.

Уникайте обробленої та смаженої їжі, як-то пончики та випічка - бісквіти, пиріжки, печиво, крекери, вафлі тощо. Натомість краще порадуйте дітей свіжими фруктами - яблуками, мандаринами, хурмою, або замороженими чи консервованими фруктами в соку.

Якщо все ж будете дарувати солодке, переконайтеся, що продукт має низький вміст цукру.

Дітям від 2 до 18 років можна вживати не більше 25 грамів цукру на добу. А от до 2 років не рекомендують взагалі давати солодке.

Важливо пам’ятати, що цукор може бути навіть у тих продуктах, які асоціюються зі здоровим харчуванням. Це стосується йогуртів і соків. Зважайте на це, коли формуєте раціон дитини.

Зменшуйте споживання "вільного" цукру. Саме через нього найчастіше з'являється зайва вага. Він також може спричинити порушення обміну речовин, а ще загрожує розвитком цукрового діабету та серцево-судинних захворювань. Саме солодощі є найпоширенішою причиною карієсу зубів.