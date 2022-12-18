Святого Николая 2022: что строго запрещено делать в праздник, чтобы не навлечь беду

День Святого Николая по церковному календарю мы отметим 19 декабря. Этот праздник имеет особые традиции и обычаи, а также строгие запреты, нарушив которые можно навлечь беду.
Что можно и нельзя делать читайте ниже в материале Styler.
Самой известной традицией, сохранившейся и поныне, является вручение детям подарков. Их следует положить под подушку в ночь на 19 декабря, чтобы малыш нашел сюрприз "от Николайчика", проснувшись утром.
А вот непослушным детям вместо подарка в качестве наказания когда-то клали под подушку прутик – тонкую гибкую веточку из куста или дерева.
Кроме того, детям к этому празднику стоит приготовить особые медовые пряники, которые называются "николайчики".
19 декабря стоит простить своих врагов и помириться с теми, с кем вы в ссоре.
"На Никольщину зови друга, зови и врага, оба будут друзья", - говорили когда-то наши предки.
Когда-то верили, что этот праздник – последний день, когда можно отдать все долги, иначе семья в следующем году будет бедствовать.
Жарите для детей николайчики (фото: instagram.com/neodynoki)
В праздник не стоит работать по дому – стирать, убирать, гладить. Но и встречать его в грязном доме нельзя. Уберите дом заранее, чтобы не навлечь беду.
Не стоит шить, вязать, вышивать. Запрещено брать в руки ножницы, особенно беременным. С этим связан еще один запрет – стричь ногти или волосы.
Запрещено на Николая отказывать в помощи нуждающимся – в праздник нужно быть добрым и милосердным.
Конечно же, 19 декабря запрещено ругаться, ссориться, конфликтовать, плохословить и желать другим зла. Родителям на Николая Чудотворца нельзя кричать на детей.
Не стоит в этот день брать деньги взаймы – наоборот, долги надо вернуть.
Поскольку праздник выпадает на период Рождественского поста, нельзя есть продукты животного происхождения. Исключение составляет рыба, которой можно полакомиться в честь праздника.
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