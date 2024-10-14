Свято Суккот 2024: дата, найголовніші традиції та заборони

Коли святкують Суккот

Єврейське біблійне свято Суккот (свято шатрів/куренів, свято збору врожаю) розпочинається на 15-й день нового року місяця Тішрей і триває цілий тиждень. У 2024 році початок свята припадає на 16 жовтня і закінчиться 23 жовтня.

Історія свята Суккот

Євреї святкують Суккот на згадку про сорокарічні мандри ізраїльтян у пустелі після виходу з Єгипту. Також, це період, коли фермери завершили збір врожаю і мають змогу відпочити до настання перших дощів.

Само слово "Суккот" пішло від "сукка", що в перекладі означає "шатро" або "курінь". Згідно з заповідями, іудеї мають побудувати шатро з гілок та листя та ночувати у ньому весь тиждень святкувань.

За однією версією, євреї встановлюють сукку біля свого дому, щоб згадати та вшанувати своїх предків, які зневірялись у пустелі 40 років, після чого дійшовши до Ерец-Ісраель раділи всім плодам, які дарувала їм земля.

За іншою ж версією, суть полягає в тому, що людина має завжди пам'ятати про бідність, якою б багатою вона не була.

Традиції свята

На Суккот євреї виконують особливий ритуал, який називається "піднесення лулава". Лулавом називають не лише пальмовий лист, який входить у набір чотирьох рослин, а й сам набір у цілому.

Під час святкування заведено піднімати та благословляти всі чотири види рослин, кожна з яких символізує певний тип людей.

Етрог, що поєднує і смак, і аромат, уособлює євреїв, які знають Тору і чинять добрі справи.

Лист фінікової пальми, що дає солодкий плід, але не має запаху, символізує тих, хто володіє знанням Тори, але не відзначається добрими вчинками.

Мирт, який не їстівний, але приємно пахне, представляє людей, чиї добрі справи поширюються, як аромат.

Іва ж, без смаку і запаху, асоціюється з тими, хто не знає Тори та не робить добра.

Проте, всі ці рослини зібрані разом, утворюючи єдиний народ, що взаємодіє, підтримує і навчає один одного.

Існує також інше тлумачення, за яким кожна рослина відповідає певній частині людського тіла.

Етрог символізує серце, прямий пальмовий лист - хребет, мирт з овальними листочками - очі, а верба - вуста. Об’єднані разом, вони символізують людину, цілком віддану своєму Творцеві.

Також, перед самим святом організовуються спеціальні ринки, де продають лулави, а також, засоби для будівництва та прикрашання сукки. По всій країні можна побачити сукки - їх встановлюють у дворах, на балконах і верандах, в палісадниках і навіть на автостоянках.

Святкові курені є також на всіх військових базах. Хоча сьогодні вже не так багато людей живе в ній всі сім днів свята, зазвичай родина збирається там на обід, а лише деякі залишаються ночувати. Діти особливо захоплюються Суккотом, адже для них це свято перетворюється на захопливу пригоду.

Сукка, побудована поблизу синагоги, використовується чоловіками, які вивчають Тору, а також для спеціальних трапез, обрядів обрізання та "викупу" першого сина в сім'ї.

Напередодні першого дня свята в ніч другого - запалюють свічки. В родинах це роблять переважно жінки: незаміжні - одну, заміжні - дві.

В Ізраїлі Суккот, як і інші паломницькі свята - Песах та Шавуот, відзначається один або два дні.

Після цього настає післясвятковий період: школярі та студенти не відвідують заняття, а на підприємствах і в установах зазвичай беруть відпустку або працюють скорочений робочий день.

Кульмінація свята настає на 8 день, і називається Шміні Ацерет.

Заборони на Суккот

На це свято заборони більш помірні, ніж під час інших єврейських свят. Перші два дні - Йом Тов і закони цих днів мають такі ж заборони, як і у Шабат.

Тобто, відмова від користування технологіями, від низки робіт (на полі та землі, замішування тіста та випікання страв, ткати, шити, в'язати, працювати зі шкірою, будівництво, гасіння та розпалювання вогню, прибирання).

Натомість необхідні урочисті молитви, святковий настрій та красивий одяг.

Наступні дні - Холь га-Моед. Це святкові будні, в які немає суворих заборон. Однак заведено не займатися в ці дні буденними справами.