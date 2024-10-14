Праздник Суккот 2024: дата, главные традиции и запреты

Когда празднуют Суккот

Еврейский библейский праздник Суккот (праздник шатров/куреней, праздник сбора урожая) начинается на 15-й день нового года месяца Тишрей и длится целую неделю. В 2024 году начало праздника приходится на 16 октября и завершится 23 октября.

История праздника Суккот

Евреи празднуют Суккот в память о сорокалетних путешествиях израильтян в пустыне после ухода из Египта. Также это период, когда фермеры завершили сбор урожая и могут отдохнуть до наступления первых дождей.

Само слово "Суккот" произошло от "сукка", что в переводе означает "шатер" или "шалаш". Согласно заповедям, иудеи должны построить шатер из веток и листьев и ночевать в нем всю неделю празднований.

По одной версии, евреи устанавливают сукку возле своего дома, чтобы вспомнить и почтить своих предков, отчаявшихся в пустыне 40 лет, после чего, дойдя до Эрец-Исраэль, радовались всем плодам, которые дарила им земля.

По другой же версии, суть состоит в том, что человек должен всегда помнить о бедности, какой бы богатой она ни была.

Традиции праздника

На Суккот евреи выполняют особый ритуал, который называется "возвышение лулава". Лулавом называют не только пальмовый лист, входящий в набор четырех растений, но и сам набор в целом.

Во время празднования принято поднимать и благословлять все четыре вида растений, каждое из которых символизирует определенный тип людей.

Этрог, сочетающий и вкус, и аромат, олицетворяет евреев, знающих Тору и делающих добрые дела.

Лист финиковой пальмы, дающий сладкий плод, но не имеющий запаха, символизирует тех, кто владеет знанием Торы, но не отличается добрыми поступками.

Мирт, не съедобный, но приятно пахнущий, представляет людей, чьи добрые дела распространяются как аромат.

Ива же, безвкусно и запаха, ассоциируется с теми, кто не знает Торы и не делает добра.

Тем не менее все эти растения собраны вместе, образуя единый взаимодействующий народ, поддерживающий и обучающий друг друга.

Существует также другое толкование, согласно которому каждое растение отвечает определенной части человеческого тела.

Этрог символизирует сердце, прямой пальмовый лист - хребет, мирт с овальными листочками - глаза, а ива - губы. Объединенные вместе, они символизируют человека, полностью преданного своему Творцу.

Также перед самым праздником организуются специальные рынки, где продают лулавы, а также средства для строительства и украшения сукки. По всей стране можно увидеть сукки - их устанавливают во дворах, на балконах и верандах, в палисадниках и даже на автостоянках.

Праздничные шалаши есть также на всех военных базах. Хотя сегодня уже не так много людей живет в ней все семь дней праздника, обычно семья собирается там на обед, а некоторые остаются ночевать. Дети особенно увлекаются Суккотом, ведь для них этот праздник превращается в увлекательное приключение.

Сукка, построенная вблизи синагоги, используется мужчинами, изучающими Тору, а также для специальных трапез, обрядов обрезки и "выкупа" первого сына в семье.

В канун первого дня праздника в ночь второго – зажигают свечи. В семьях это делают преимущественно женщины: незамужние – одну, замужние – две.

В Израиле Суккот, как и другие паломнические праздники - Песах и Шавуот, отмечается один или два дня.

После этого наступает послепраздничный период: школьники и студенты не посещают занятия, а на предприятиях и учреждениях обычно берут отпуск или работают сокращенный рабочий день.

Кульминация праздника наступает на 8-й день, и называется Шмини Ацерет.

Запреты на Суккот

На этот праздник запреты более умеренны, чем во время других еврейских праздников. Первые два дня - Йом Тов и законы этих дней имеют такие же запреты, как и в Шабат.

То есть отказ от пользования технологиями, от ряда работ (на поле и земле, замешивание теста и выпекание блюд, ткать, шить, вязать, работать с кожей, строительство, тушение и разжигание огня, уборка).

В то же время необходимы торжественные молитвы, праздничное настроение и красивая одежда.

Следующие дни - Холь га-Моед. Это праздничные будни, в которые нет строгих запретов. Однако принято не заниматься в эти дни обычными делами.