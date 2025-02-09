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Свято сьогодні, 9 лютого: що не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 9 лютого в церковному календарі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

9 лютого за новим календарем - неділя про митаря та фарисея, віддання свята Стрітення Господнього та день пам'яті святого мученика Никифора з Антіохії Сирійської. За старим календарем сьогодні згадують перенесення мощів святого Іоанна Златоустого.

Про те, яке свято сьогодні 9 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

9 лютого - неділя про митаря і фарисея, початок чотирьох тижнів підготовки до Великого посту. В цей день притчу про митаря і фарисея читають на Літургії. 

За сюжетом притчі, фарисей та митар, збирач данини, прийшли помолитися до храму. Фарисей, перелічивши в молитві всі свої позитивні риси, подумав, глянувши на митаря: "Боже, дякую Тобі, що я не такий як інші: кривдники, грабіжники та перелюбники, або як цей митар".

Натомість митар, який часто брав зайве в юдеїв, щиро покаявся у своїх гріхах та попросив за них прощення. Тому молитва митаря була більш важливою для Бога, аніж молитва фарисея.

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Мученик Никифор, якого вшановують 9 лютого, народився в III столітті, в Антіохії Сирійський. Про ранні роки життя святого невідомо нічого. За переказами з церковних книг, Никифор добре товаришував з Саприкієм, церковним старостою. 

Одного дня Никифор з Саприкієм з невідомої причини посварилася, відмовляючись ходити одним маршрутом. Коли Никифор зрозумів, що їх розсварив диявол, то спробував налагодити спілкування з другом. Проте Саприкій відмовився спілкуватися.

Згодом почалися гоніння християн, Саприкія схопили і засудили до страти. Коли про це дізнався Никифор, то віддав своє життя, щоб врятувати друга.

Головні прикмети цього дня

  • Яким буде цей день та наступні шість - таким буде і березень. 
  • Якщо сьогодні багато снігу на гілках дерев - незабаром буде потепління.
  • 9 лютого погода морозна - до холодної весни. 
  • Якщо сьогодні гілля дерев гнеться від снігу - врожай буде хорошим.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до уявлень пращурів, деякі дії можуть прикликати негаразди. Тож сьогодні не можна:

  • виконувати хатні справи 
  • жартувати або сміятися 
  • голосно розмовляти та веселитися

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 9 лютого день ангела відзначають: Геннадій, Василь, Іван.

Крім цього, за старим календарем сьогодні іменини святкують власники таких імен: Іван, Дмитро, Петро.

До речі, нещодавно ми писали про те, звідки взялася Масляна і чи можна її відзначати.

Крім цього, розповідали, які церковні свята будуть навесні.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.

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