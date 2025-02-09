Праздник сегодня, 9 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

9 февраля - воскресенье о мытаре и фарисее, начало четырех недель подготовки к Великому посту. В этот день притчу о мытаре и фарисее читают на Литургии.

По сюжету притчи, фарисей и мытарь, собиратель дани, пришли помолиться в храм. Фарисей, перечислив в молитве все свои положительные черты, подумал, взглянув на мытаря: "Боже, благодарю Тебя, что я не такой как другие: обидчики, грабители и прелюбодеи, или как этот мытарь".

Зато мытарь, который часто брал лишнее у иудеев, искренне покаялся в своих грехах и попросил за них прощения. Поэтому молитва мытаря была более важной для Бога, чем молитва фарисея.

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Мученик Никифор, которого чтят 9 февраля, родился в III веке, в Антиохии Сирийской. О ранних годах жизни святого неизвестно ничего. По преданию из церковных книг, Никифор хорошо дружил с Саприкием, церковным старостой.

Однажды Никифор с Сапрыкием по неизвестной причине поссорилась, отказываясь ходить одним маршрутом. Когда Никифор понял, что их рассорил дьявол, то попытался наладить общение с другом. Однако Сапрыкий отказался общаться.

Впоследствии начались гонения христиан, Сапрыкия схватили и приговорили к смертной казни. Когда об этом узнал Никифор, то отдал свою жизнь, чтобы спасти друга.

Главные приметы этого дня

Каким будет этот день и следующие шесть - таким будет и март.

Если сегодня много снега на ветвях деревьев - вскоре будет потепление.

9 февраля погода морозная - к холодной весне.

Если сегодня ветви деревьев гнутся от снега - урожай будет хорошим.

Что сегодня нельзя делать

Согласно представлениям предков, некоторые действия могут призывать невзгоды. Поэтому сегодня нельзя:

выполнять домашние дела

шутить или смеяться

громко разговаривать и веселиться

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 9 февраля день ангела отмечают: Геннадий, Василий, Иван, Василий, Иван.

Кроме этого, по старому календарю сегодня именины празднуют обладатели таких имен: Иван, Дмитрий, Петр, Иван, Дмитрий, Петр.