Церковне свято 9 квітня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети

9 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Євпсихія. До кінця року залишається 266 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які існують прикмети на цей день, чого категорично не можна робити, що віщують народні повір’я і у кого День ангела.
9 квітня церква та віряни святкують день святого мученика Євпсихія. Він народився в поважній родині Кесарії Кападокійської у 4 сторіччі й змалку виховувався в християнському благочесті.
У часи царювання Юліана Відступника він узяв шлюб у вірі Христовій, але саме під час весілля в місті відбувалося язичницьке свято на честь богині Фортуни. Побачивши, як елліни йдуть на жертвоприношення, Євпсихій розпалився ревністю за віру і разом із християнами зруйнував ідолів і сам храм. Розуміючи, що на нього чекає кара, він роздав усе своє майно бідним і присвятив себе молитві та посту.
Цар Юліан, дізнавшись про це, розлютився і наказав покарати не тільки святого, а й усе місто - багатьох стратили, майно конфіскували, а священників примусово віддали до війська. Кесарію позбавили статусу міста й перейменували на Мазу, мешканцям наклали важку данину. Євпсихія піддали жорстоким тортурам, змушуючи відректися від Христа, але він залишився непохитним.
Тіло мученика християни поховали з честю, а над його гробом згодом збудували храм. Юліан же, прямуючи на війну з персами, обіцяв повністю знищити Кесарію. Проте незабаром Юліан загинув, а мощі святого Євпсихія стали джерелом зцілень і духовної сили для християн.
9 квітня варто звернути увагу на наступні народні прикмети:
9 квітня День ангела святкують:
Образливим символом удачі для тих, хто народився 9 квітня, вважається яшма. Це яскравий, різнобарвний камінь, що високо цінується у багатьох країнах. Із давніх-давен йому приписують здатність притягувати позитивну енергію. Крім того, яшма слугує своєрідним оберегом, що захищає і людину, і її оселю від усякого зла.
Вас може зацікавити
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.