Церковный праздник 9 апреля: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

Церковный праздник 9 апреля 2025

9 апреля церковь и верующие празднуют день святого мученика Евпсихия. Он родился в уважаемой семье Кесарии Кападокийской в 4 веке и с детства воспитывался в христианском благочестии.

Во времена царствования Юлиана Отступника он женился в вере Христовой, но как раз во время свадьбы в городе происходил языческий праздник в честь богини Фортуны. Увидев, как эллины идут на жертвоприношение, Евпсихий воспылал ревностью за веру и вместе с христианами разрушил идолов и сам храм. Понимая, что его ждет наказание, он раздал все свое имущество бедным и посвятил себя молитве и посту.

Царь Юлиан, узнав об этом, разозлился и приказал наказать не только святого, но и весь город - многих казнили, имущество конфисковали, а священников принудительно отдали в войско. Кесарию лишили статуса города и переименовали в Мазу, жителям наложили тяжелую дань. Евпсихия подвергли жестоким пыткам, заставляя отречься от Христа, но он остался непоколебимым.

Тело мученика христиане похоронили с честью, а над его гробом впоследствии выстроили храм. Юлиан же, направляясь на войну с персами, обещал полностью уничтожить Кесарию. Однако вскоре Юлиан погиб, а мощи святого Евпсихия стали источником исцелений и духовной силы для христиан.

Что нельзя делать 9 апреля

В этот день не следует делать никаких операций или медицинских вмешательств

Не принимайте поспешных решений и не делайте выводов без должного обдумывания

Избегайте зависти к другим людям, это может принести вам вред

Не употребляйте бранных слов и не проявляйте агрессию в речи

В этот день не стоит подозревать мужа в измене - подозрения могут оправдаться

Воздержитесь от ссор и не держите обид

Активные утки в этот день предвещают потепление (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 9 апреля

9 апреля стоит обратить внимание на следующие народные приметы:

Если дрозд радостно поет с утра, это знак, что впереди несколько дней хорошей и солнечной погоды.

Если утки кружатся и летают над домом, вскоре потеплеет и наступит весна в полном расцвете.

Утренний туман или густой иней предвещает год, богатый на урожай - природа подает добрый знак.

Когда птицы садятся очень низко на ветвях деревьев, стоит ждать сырой и дождливой весны.

Если в этот день погода еще не определилась и переменчива, то лето, вероятно, будет сухим и с засухами.

Первые одуванчики, которые уже расцвели, свидетельствуют о приходе настоящей, устойчивой весны.

Когда восход солнца имеет белесый, светлый оттенок, можно не ждать дождя в ближайшие дни.

У кого День ангела 9 апреля

9 апреля День ангела празднуют:

Вадим

Гавриил

Леон

Мария

Тамара

Образным символом удачи для тех, кто родился 9 апреля, считается яшма. Это яркий, разноцветный камень, который высоко ценится во многих странах. Издавна ему приписывают способность притягивать положительную энергию. Кроме того, яшма служит своеобразным оберегом, защищающим и человека, и его жилище от всякого зла.