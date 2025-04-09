Церковный праздник 9 апреля: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

9 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика Евпсихия. До конца года остается 272 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие существуют приметы на этот день, чего категорически нельзя делать, что предсказывают народные поверья и у кого День ангела.
9 апреля церковь и верующие празднуют день святого мученика Евпсихия. Он родился в уважаемой семье Кесарии Кападокийской в 4 веке и с детства воспитывался в христианском благочестии.
Во времена царствования Юлиана Отступника он женился в вере Христовой, но как раз во время свадьбы в городе происходил языческий праздник в честь богини Фортуны. Увидев, как эллины идут на жертвоприношение, Евпсихий воспылал ревностью за веру и вместе с христианами разрушил идолов и сам храм. Понимая, что его ждет наказание, он раздал все свое имущество бедным и посвятил себя молитве и посту.
Царь Юлиан, узнав об этом, разозлился и приказал наказать не только святого, но и весь город - многих казнили, имущество конфисковали, а священников принудительно отдали в войско. Кесарию лишили статуса города и переименовали в Мазу, жителям наложили тяжелую дань. Евпсихия подвергли жестоким пыткам, заставляя отречься от Христа, но он остался непоколебимым.
Тело мученика христиане похоронили с честью, а над его гробом впоследствии выстроили храм. Юлиан же, направляясь на войну с персами, обещал полностью уничтожить Кесарию. Однако вскоре Юлиан погиб, а мощи святого Евпсихия стали источником исцелений и духовной силы для христиан.
9 апреля стоит обратить внимание на следующие народные приметы:
9 апреля День ангела празднуют:
Образным символом удачи для тех, кто родился 9 апреля, считается яшма. Это яркий, разноцветный камень, который высоко ценится во многих странах. Издавна ему приписывают способность притягивать положительную энергию. Кроме того, яшма служит своеобразным оберегом, защищающим и человека, и его жилище от всякого зла.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.