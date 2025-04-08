Свято сьогодні, 8 квітня: що не можна робити, прикмети, у кого День ангела

Що за церковне свято сьогодні

8 квітня віряни вшановують пам'ять святителя Нифонта Києво-Печерського, єпископа Новгородського та преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського.

Святий Нифонт, за переказами, народився в Києві й при хрещенні отримав ім’я Микита. Ймовірно, здобував освіту в Константинополі, який також відвідував. Постриг у чернецтво прийняв у Києво-Печерському монастирі за ігумена Тимофія. У 1130 році став єпископом Новгородським, здобувши визнання як принциповий захисник церковних канонів.

За новгородськими літописами, він збудував десять храмів, зокрема церкву Климента в Ладозі. Нифонт мав вплив і поза своєю єпархією, виступав посередником у конфліктах між князями. Він протистояв неканонічному митрополиту Климу Смолянину, за що був засланий князем Ізяславом до Києво-Печерського монастиря. Помер 21 квітня 1156 року й був похований у Дальніх печерах.

Преподобний Руф був відлюдником Києво-Печерського монастиря у XIV столітті. Уславився послухом, суворим постом і працьовитістю. Його нетлінні мощі спочивають у Дальніх печерах поряд з іншими святими.

Що не можна робити 8 квітня

Цього дня слід уникати сварок і провокацій - це може негативно позначитися на здоров’ї. Не варто братися за складні завдання або залишати справи незавершеними.

Усе, що має руйнівний характер - навіть зірвана квітка чи вбита комаха - вважається поганим знаком. Краще не перебувати на протягах і в сирих приміщеннях, щоб не захворіти. За їжею не можна лихословити, а переїдання вважається шкідливим для душі й тіла.

У період Великого посту 2025 року ті, хто поститься, мають дотримуватись сухоїдіння й утримуватися від гарячої їжі з олією.

Народні вірування також радять цього дня не прибирати, не ловити риби чи звіра та не будувати грандіозних планів - все піде не так.

Якщо 8 квітня сонячно, то буде добрий урожай влітку (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 8 квітня

8 квітня народні прикмети рекомендують звернути увагу на наступні моменти:

Якщо на вулиці світло й сонячно, то варто чекати спекотного літа з добрим урожаєм.

Коли день затягнутий туманом або хмарами - попереду дощова погода й слабкий врожай.

Теплий вечір і спокійна ніч свідчать про майбутнє сухе й гаряче літо.

Якщо сьогодні падає дощ - це до щедрих зборів хлібів.

Червоний місяць при коротких сутінках - знак, що завтра може гриміти, але буде тепло.

Умивання холодною водою сьогодні допоможе зберегти молодість і красу надовше.

У кого День ангела 8 квітня

8 квітня за новим стилем День ангела відзначають

Іван

Марія

Сергій

За старим стилем іменини сьогодні святкують Алла, Анна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан.