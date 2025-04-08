Праздник сегодня, 8 апреля: что нельзя делать, приметы, у кого День ангела

8 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского и святителя Нифонта Киево-Печерского, епископа Новгородского. До конца года остается 267 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 8 апреля и у кого День ангела.
8 апреля верующие чтят память святителя Нифонта Киево-Печерского, епископа Новгородского и преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.
Святой Нифонт, по преданию, родился в Киеве и при крещении получил имя Никита. Вероятно, получал образование в Константинополе, который также посещал. Постриг в монашество принял в Киево-Печерском монастыре при игумене Тимофее. В 1130 году стал епископом Новгородским, получив признание как принципиальный защитник церковных канонов.
По новгородским летописям, он построил десять храмов, в частности церковь Климента в Ладоге. Нифонт имел влияние и вне своей епархии, выступал посредником в конфликтах между князьями. Он противостоял неканоническому митрополиту Климу Смолянину, за что был сослан князем Изяславом в Киево-Печерский монастырь. Умер 21 апреля 1156 года и был похоронен в Дальних пещерах.
Преподобный Руф был отшельником Киево-Печерского монастыря в XIV веке. Прославился послушанием, строгим постом и трудолюбием. Его нетленные мощи почивают в Дальних пещерах рядом с другими святыми.
В этот день следует избегать ссор и провокаций - это может негативно сказаться на здоровье. Не стоит браться за сложные задачи или оставлять дела незавершенными.
Все, что имеет разрушительный характер - даже сорванный цветок или убитое насекомое - считается плохим знаком. Лучше не находиться на сквозняках и в сырых помещениях, чтобы не заболеть. За едой нельзя сквернословить, а переедание считается вредным для души и тела.
В период Великого поста 2025 года постящиеся должны придерживаться сухоядения и воздерживаться от горячей пищи с маслом.
Народные верования также советуют в этот день не убирать, не ловить рыбу или зверя и не строить грандиозных планов - все пойдет не так.
8 апреля народные приметы рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:
Умывание холодной водой сегодня поможет сохранить молодость и красоту на дольше.
8 апреля по новому стилю День ангела отмечают
По старому стилю именины сегодня празднуют Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.